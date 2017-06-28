进行户外活动难免会有磕磕碰碰，有的人甚至还可能发生骨折。有人认为，人体骨骼主要是由钙组成的，骨折后多补点钙有助于恢复，这其实是一个误区。
骨折后，骨骼需要愈合，的确需要钙等原料去修复，但并不急在一时，因为骨折后两周内属于急性期，骨折处会释放出大量的游离钙盐，这段时间最好不要额外补充任何钙剂。两周以后，体内的钙质开始形成骨痂，骨折端愈合，才是补钙的时机。
此外,骨折后肢体固定，也会让更多的骨钙流失到血液中。所以，一部分人可能会在骨折早期出现高钙血症。这时如果再大量补钙，血钙会进一步增加，肾脏排泄负担随之增加。在患者因为活动不便，喝水和排尿都减少的情况下，甚至可能引发泌尿系统结石等病症。
因此,在骨折急性期，应评估全身情况，做好伤口的处理和骨折部位的固定。急性期过后，骨痂形成需要大量的钙，这时可以适度补钙，骨质疏松较重者还可以在医生指导下使用降钙素。
几种食物易让血管“抽筋”
78岁的李大爷患高血压、冠心病好多年了。前几天天气较热，为解渴，他一口气吃下了半个冰西瓜，随后突然感觉胸前区剧烈疼痛，大汗淋漓。家人发现后，立即送老人到医院。经检查诊断，李大爷是突发急性心肌梗死，差点没抢救过来。
一般人都知道，大的动脉斑块破裂形成血栓，会导致心梗猝死。但实际上，临床上发现，血管堵到30%~50%的时候最容易引发猝死，原因可能是血管“抽筋”（即痉挛）导致的斑块破裂。即使冠状动脉痉挛没有造成斑块破裂或形成血栓，当痉挛持续超过30分钟没有得到缓解时，也会出现心梗，甚至恶性心律失常，引发猝死。东南大学附属中大医院心血管内科主任医师汤成春告诉记者，心血管痉挛常常在安静休息时或半夜、清晨时段发生，易出现短暂性的胸闷、胸痛。发病时，因心血管内壁异常收缩，造成血管腔狭窄、血流不通，心肌因而缺氧，表现出来的症状就和心梗一样，严重时可能猝死。
专家介绍，造成心脏血管痉挛的风险包括压力过大、过劳、气温骤降、抽烟、喝酒、滥用药物或食用过多低温食物等。对前面的一些危险因素，血管不好的人通常会加以防范，但食用过多低温食物常被忽视，这样会引起头部血管痉挛等。尤其夏天，刚从冰箱冷冻室取出的食品温度一般都在－6℃以下，而口腔温度在37℃左右，温差悬殊。若快速进食，会强烈刺激口腔黏膜，反射性地引起头部血管痉挛，产生头晕、头痛、恶心等一系列症状。另外，胃、肠在受到较强的低温刺激后，血管会骤然收缩变细，诱发上腹阵发性绞痛和呕吐等症状，称为“冰箱性胃炎”。
除了低温饮食，还有些刺激性饮食也容易让血管“抽筋”，如浓茶、浓咖啡、酒精、辣椒等，有冠心病史的人群尤其要注意。每个人对辣椒的耐受程度不同，不要轻易尝试自己可能接 受不了的辛辣食物。酒精、咖啡因摄入到一定量时，会起到扩张血管的作用，出现血压一过性下降，心脏加快收缩频率及强度，也可能诱发血管痉挛。因此，饮酒要适度，也不宜过量摄入浓咖啡、功能型饮料等。
不少人认为，只有寒冷的冬季才是冠心病的高发季节。其实不然，炎炎夏日，冠心病，尤其是急性心肌梗死的患者并不少见。专家提醒广大读者，夏季避免心脏血管痉挛，需要注意以下几点：饮食中不要摄取过多胆固醇；早戒烟，避免高危因素；每天保持规律的运动；吹空调要有节制；少吃过凉食物。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost