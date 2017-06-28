美加州拟列草甘膦为致癌物

英媒称，美国加利福尼亚州环境健康危害评估局6月26日称，孟山都公司畅销除草剂“农达”中的活性成分草甘膦将被添加到该州的已知致癌化学物清单上，自7月7日起生效。
据路透社6月26日报道，孟山都发誓将继续就这一决定开展法律抗争，评估局是根据加州一项被称为“65号提案”的法案作出该决定的。孟山都称该决定“没有科学和法律依据”。
草甘膦被列入致癌物清单将是这家种子和化学品公司面临的最新法律挫折：自世界卫生组织的国际癌症研究机构在2015年一项有争议的裁定中称草甘膦“很可能是致癌物”后，该公司面临越来越多围绕草甘膦的诉讼。
用于孟山都下一代生物技术作物的除草剂“麦草畏”在阿肯色州也受到了严格审查。该州的植物委员会上周投票决定禁用这种化学品。
加州环境健康危害评估局称，根据“65号提案”把草甘膦列入致癌物清单的工作将继续进行，此前，孟山都试图在审判法庭上阻止草甘膦被列入该清单未果，要求暂停行动的申请也被州上诉法庭和加州高等法院驳回。
孟山都就审判法庭裁决结果上诉一案尚未判决。该公司负责全球战略的副总裁斯科特·帕特里奇说：“这不是法律程序的最后一步，这对于此案的法律意义没有任何影响。我们将继续奋力对这项不适当的决定发起挑战。”
若根据加州“65号提案”把草甘膦列为已知致癌物，企业在该州销售这种化学品时就必须在包装上添加警告标签。如果监管机构认为草甘膦的喷洒浓度超过安全水平，也需要发布警告信息。这种化学品的使用方包括园艺公司、高尔夫球场、果园和农场。
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