城市环境污染影响公众健康

外媒称，最新研究表明，城镇中心的刺耳噪音可能会引发心脏问题。科学家们发现，喧闹的商业大街上高低起伏的声音会扰乱心脏跳动的节奏。
据英国《每日电讯报》网站6月25日报道，诺丁汉特伦特大学的研究人员发现，噪音——哪怕是低音量噪音——的不断变化对实验参与者正常的心率模式产生了直接的破坏性影响。
研究团队表示，越来越多的研究结果显示日常生活环境可能会对长期健康状况产生较广泛的影响，他们的最新研究成果进一步佐证了这一点。
在研究中，购物者按要求穿上移动式身体传感器来监测自己的心率，然后在诺丁汉市中心走动了45分钟。
诺丁汉特伦特大学科技学院的研究员艾曼·卡尼奥博士说：“我们发现，噪音的快速变化导致实验对象心脏的正常律动受到快速干扰。”
她指出：“如果这种模式不断重复，那就有引起心血管问题的危险。”
众所周知，经常承受噪音、污染和拥挤等外部压力可导致各种长期身体疾病和行为问题。最近的研究发现，噪音与心脏相关疾病之间有关联。
但此次研究首次使用传感器来尝试就城市环境对人体产生的短期影响建模。
诺丁汉特伦特大学科技学院的研究人员还发现，气压既会影响心率也会影响体温。
他们将噪音、气压和光照水平等环境数据与实验对象心率、体温和皮肤电活动变化的数据进行了比对。
实验对象都没有心脏疾病，但研究人员表示，探究有心脏疾病的人是否受影响更大会非常有益。
研究团队正呼吁决策者制定、实施和改进相关条例和标准来保护城区公众健康。
“人一再接触噪音、空气污染、交通拥堵甚至人群拥挤等环境污染因素，有可能引发严重的健康问题，包括头疼、睡眠障碍、心脏疾病等，”卡尼奥博士说，“很多人生活在城区内部和周边，每天都要走过城市的街道，要乘坐小汽车、火车或公共汽车。在进行城市规划时考虑到噪音问题非常重要。而更重要的是，地方当局应当认真对待每条街道有可能影响人们身体健康的多种环境因素。”
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