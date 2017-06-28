会“读心”的人工智能问世

外媒称，美国卡内基-梅隆大学的研究人员研发出一种脑成像技术，能识别复杂的想法，比如“证人在庭审期间大喊大叫”。
据英国《每日邮报》网站6月26日报道，这种“读心”技术表明，复杂的思维是由大脑的不同子系统形成的，而且并非基于词语。
这项研究提供了新证据证明，大脑以不同部分实现概念表征具有跨越民族和语言的普遍性。
由卡内基-梅隆大学心理学教授马塞尔·贾斯特博士带头开展的这项研究显示，要处理像“证人在庭审期间大喊大叫”这样的句子，大脑需要使用42个基本的“语义要素”，它们由人、环境大小、社交互动和身体行动等要素组成。
每一类信息都由不同的大脑系统处理——大脑也是这么处理物体信息的。
通过测量每个大脑系统的激活水平，上述程序能识别出大脑正在考虑哪一类想法。
贾斯特说：“人脑的一大进步在于能将单个概念组合成复杂的想法，不只是会想‘香蕉’，还会想‘我晚上想和朋友们一起吃香蕉’。”
他说：“我们终于研发出一种方法，能根据功能性磁共振成像（fMRI）信号识别如此复杂的想法。人的想法与大脑激活模式之间相互呼应，这一发现告诉我们想法是由什么构成的。”
贾斯特及其团队此前的研究表明，想到常见的物体，比如香蕉或榔头，会促使我们用来处理此类物体的信息的大脑系统进入激活模式。
例如，与香蕉的互动包括你如何拿它、如何咬它以及在你眼中它是什么样子。
为了进行这项研究，研究人员招募了7名成年参与者，使用一个计算模型评估了239个不同句子引发的大脑激活模式与每个句子所包含的“语义要素”的对应关系。
接下来，该程序成功解码了之前被排除在外的第240个句子的“语义要素”。
之后，研究人员将240个句子中的每一句轮流排除在外，以进行交叉验证。
对于被排除在外的那个句子的“语义要素”，该模型的预测准确率能达到87%。
这个模型还可以反向运行：对于此前从未见过的一个句子，它能在只知其“语义要素”的情况下预测出大脑激活模式。
贾斯特说：“我们的方法克服了fMRI会把发生时间相近的大脑活动产生的信号混在一起的缺点，比如阅读一句话中相连的两个词时。这一进步使得它能首次解码包含多个概念的想法。”
他说：“下一步可能是解码一个人正在思考的主题的大致类型，比如是地质学还是滑板运动。我们将绘制出大脑中所有类型的知识的地图。”
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