美企停售高层建筑铝塑板 或因伦敦火灾面临诉讼

英媒称， 美国阿科尼克公司26日说，它将在全球范围内停止销售用于高层建筑的塑料填充铝制包层板。此前，使用了这种铝板的伦敦格伦费尔大楼发生大火，导致至少79人丧生。
据路透社纽约6月26日报道，本社25日报道了曾经隶属美国铝业公司的阿科尼克公司在供货时知道所供铝塑板将用于格伦费尔大楼建造使用，尽管它在产品使用手册中警告那些铝塑板用于高层建筑时存在火灾隐患。
律师告诉本社记者，阿科尼克公司可能面临大西洋两岸就其火灾责任提起的诉讼，包括遇难者家属提出的诉讼要求，尽管公司的法律责任范围尚不明了。阿科尼克公司没有当即就可能的官司发表评论。
阿科尼克公司在宣布停止销售这种铝塑板时给出的原因是，“世界各地建筑规范不一”以及因格伦费尔大楼火灾引起人们对墙面装饰板的担忧。英国当局说，格伦费尔大楼使用这种铝塑板违反了英国建筑规定。
阿科尼克公司拒绝就这种建材是否符合英国建筑规定置评，仅仅表示这要由当地合同商和官员决定材料是否合适或符合当地法规。
参与使用了阿科尼克包层材料的大楼整修工程的其他公司说，它们的做法符合所有当地法规。
可是，在本社记者发现的一本使用手册中，阿科尼克公司告知：高层建筑使用这种可燃包层材料存在火灾隐患，并建议30米以上的建筑应使用不可燃材料。阿科尼克公司的聚乙烯板是可燃建材。格伦费尔大楼的高度超过60米。
美国海港环球证券公司分析师乔希·沙利文说：“问题是，它们供应的材料在使用范围上超过了它们自己的销售材料建议。现在关注的是最终责任归属。英国发生了历史上最严重的火灾，人们都在寻找担责者。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost