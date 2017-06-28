德报披露FIFA腐败调查报告

在授予卡塔尔2022年足球世界杯赛主办权之前，国际足联（FIFA）一名成员的10岁女儿曾受到200多万美元。该媒体于周二开始刊登独立调查人员迈克尔·加西亚的调查报告。在周一晚上刊出的节选文章中，《图片报》称拿到了400多页的美国前检查官加西亚的专项调查报告。该报告主要是调查卡塔尔世界杯和俄罗斯世界杯主办权的授予情况，此前国际足联从未正式公布过。
《图片报》称，这份“加西亚报告”指出，在卡塔尔获得世界杯主办权之后，“一名（国际足联）前执委会成员向卡塔尔足协的成员表示祝贺，并通过邮件对数十万美元的汇款表示感谢。另外，还有来历不明的200万美元汇到了国际足联一名成员的10岁女儿的存折上”。该德国报纸还说“在世界杯主办权授予之前，曾有三名拥有投票权的国际足联委会成员乘坐卡塔尔足协的专机，到里约热内卢度假过节。”此外，世界最大的体育运动中心——卡塔尔阿斯拜尔运动学院，也“以起关键作用的方式卷入了操纵国际足联成员的事件”。
美国前检察官迈克尔·加西亚被委任对世界杯主办权的授予进行内部调查。国际足联道德委员会认为，有可疑行为，但不至于推翻两届世界杯主办权的授予。2014年底，加西亚曾对相关传闻表示愤怒，认为对其报告（仅公开了部分内容）的解读是片面的。国际足联道德委员会的两位前负责人，也一直反对公布报告的全部内容。他们认为，涉及报告调查对象的案件还在审理过程中，从法律上讲，公布全部内容是不允许且不受欢迎的。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost