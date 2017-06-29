遗失率近100%！共享雨伞还有没有搞头？

伞到用时方恨无！时断时续，忽大忽小的雨水，常让市民们猝不及防。在不少市中心区域，市民因雨水而滞留的情况也时有发生。按理，此刻应是共享雨伞发挥作用的最佳时段，可市民向劳动报记者反映，与密密麻麻的单车相比，“共享雨伞”一把难寻。
据了解，由于共享雨伞的盈利模式尚不清晰，少有大额的融资，企业也因此缩手缩脚，投放量更是极其有限。另外，共享雨伞还面临着道德风险的考验，雨伞的遗失率居高不下。
据《劳动报》28日报道，本月在上海投放的共享雨伞难觅踪影，其中一家创始人表示，遗失率近100%，这显然给共享雨伞泼了一瓢冷水。
据iiMedia Research数据显示，各类共享雨伞公司：OTO、JJ伞、共享e伞、春笋雨伞、魔力伞……只有四家获得了融资，少的数百万，多的上千万。
共享经济领头羊共享单车尚未踏出一条盈利康庄大道，后来者“共享雨伞”又有多少胜算呢？
目前共享雨伞主要面临两方面问题，一个是管理问题，怎样保证雨伞不遗失，怎样维护和投放，另一个就是盈利。
上海财经大学工商管理学院助理教授田林接受采访时表示，“共享雨伞能否成功的关键，是要解决如何流转的问题，特别是借与还的问题。”
6月初，OTO在上海投了100把免押金、免收费、无密码的“三无”雨伞，结果全部遗失；6月中旬，再次投入100把，几乎全部遗失。“共享雨伞会有它的市场，因为我们总是‘伞到用时方恨无’”OTO雨伞创始人刘开俭自信满满。
不过他也承认，虽然雨伞是刚需，但是对用伞人的道德有较大考验，后期再推广时，可能会采用有锁或有桩的形式。
对于盈利，他表示，“目前主要还是盈利模式模糊，共享雨伞究竟该如何共享，还需要花时间去摸索。”刘开俭指出，租金该不该收、有桩还是无桩、是否需要定位及投放多少数量才合适等，公司都在逐个试点。
正因为盈利前景渺茫，所以目前尚无大规模融资产生。
该如何打破困局？有媒体报道称，在遵守相关规定，利用广告、控制好投入产出的话，共享雨伞还是大有可为的。
运营模式上可以有随借随还和自由借还两种类型。一旦用户养成使用共享雨伞的习惯，那么押金产生的现金流就非常稳定，当然前提是要和城市管理部门商量好投放的规范。
对于如何盈利，一方面广告是普遍认可的方式，伞本身可以印制广告，APP可以运作变现，另一方面，还会有用户直接把伞买走的情况。
不过，用户怎么看？
网友@无门派的鳌拜就说：“这东西还是不要共享了吧？一准全拿回家了……”
网友郎奕翔也评论说：“我觉得，一切单纯建立在道德基础上的共享经济，结局恐怕都很惨。”
当然，也有网友表示没毛病，各取所需。因为也有不收押金、不用付费、不设密码的免费雨伞，但前提条件是下载注册他们的理财APP。
此外，也有网友质疑，这种所谓的共享，叫租赁不是更合适吗？一如此前元璟资本合伙人陈洪亮表示，“共享经济不一定是终局的商业模式，我更倾向于用租赁这个词。”
对于共享雨伞的前途，你怎么看？
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