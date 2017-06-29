首届世界智能大会在天津开幕　探索智能科技发展新路径

首届世界智能大会29日在天津开幕。
本次大会由天津市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院联合主办，旨在共同探索智能科技发展的新路径。
当前，新一轮产业革命蓬勃兴起，以人工智能为代表的一系列技术不断涌现。随着互联网、超级计算等技术的加速突破和广泛应用，人工智能正在迈入历史新阶段，这一阶段呈现出跨界融合、自主超控等新特征。
全国政协副主席、科技部部长万钢在开幕式上表示，新一代人工智能技术将带来重大颠覆性影响，成为引领新一代产业革命的驱动力量。它催生了新产业、新业态和新模式，推动经济社会从数字化、网络化向智能化加速跃升，对生活方式、思维方式等将产生前所未有的影响。
在联合国教科文组织知识社会局局长英德拉吉特·班纳吉看来，近几年，人工智能新技术在全球迎来爆发式增长，带动各领域创新能力快速提升。他认为，借助智能科技推动在全球建立知识社会的时机已经来临。“无论是提升教育、医疗水平，还是促进产业、创造就业，智能科技都将发挥非常关键的作用。”
人工智能带来的一系列改变，企业感受尤为明显。联想控股股份有限公司董事长柳传志表示，与过去相比，企业科技创新的状况正在发生改变。在移动互联网应用中，中国已经站在世界前列。而且，中国企业已有足够实力开展未来科技布局。
“人工智能已经成为全球主要搜索引擎公司及ＩＴ公司的研究重点。”百度公司董事长兼首席执行官李彦宏坚信，未来３０年到５０年，人工智能将成为推动人类历史前进的最大动力。
阿里巴巴集团董事局主席马云指出，在智能科技中，互联网是生产关系，大计算是生产力，大数据是生产资料。智能世界是系统性的，基于互联网、大数据和云计算，特别是大数据的分析，机器可能将比人类更了解人类。
“计算机智能和人的智能毕竟不同，只有将两者结合，在各自擅长领域发挥作用，这才是解决问题的最好方式。”中国工程院院士潘云鹤表示，互联网可以把数量巨大的人群联系起来，形成基于网络的群体智能，这才是人工智能２．０时代的发展方向。
大会期间还签署了一系列合作协议。其中，天津市与中国工程院签署《科技合作协议》《共建中国新一代人工智能发展战略研究院协议》。双方确定，将以开展科技合作和共建新一代人工智能发展战略研究院为切入点，进一步推动院市合作，共同为建设创新型国家和世界科技强国作贡献。
据悉，中国新一代人工智能发展战略研究院将以小实体、大联合、网络化模式，立足天津、面向全国、吸引全球资源建设，形成引领中国智能科技发展的高端智库，为中国建立“大智能”创新体系和生态提供战略性、全局性、前瞻性的咨询意见和建议。
此外，天津市还与蚂蚁金服签署合作协议，共同推进“无现金城市”建设。预计今年年内，天津将逐步实现交通、医疗、教育、社保等多个民生领域的无现金化。
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