    • 2017年6月29日

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    欧盟指俄巴中印贸易壁垒多

    星期四, 六月 29, 2017 ,

    欧盟委员会发表年报，指俄罗斯、巴西、中国和印度是在2016年对自由贸易形成最大的几个国家。2016年全球贸易保护措施增加了10％。欧盟委员会在有关贸易壁垒的年报中对51个欧盟以外国家的372项限制性措施进行了统计，其中36项出台于2016年，对欧洲出口造成了270亿欧元（相当于总出口额的1.6％）的影响。

    “二十国集团（G20）成员国维持着最高的贸易壁垒这一现象令人担忧。”欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦在记者会上发布这一年报时表示。她表示，欧盟急需在即将召开的G20汉堡峰会上抵制保护主义。尽管这一包括最发达国家和新兴国家在内的集团在去年9月的杭州峰会上就抵制保护主义做出了承诺，但欧盟委员会强调，采取最多贸易保护措施的10个国家仍都在G20内部。

    排在首位的是俄罗斯，有33项贸易保护措施，其中16项直接在边境实施。紧随其后的是巴西、中国和印度，分别采取了23项贸易保护措施。其他实施至少10项保护措施的国家有印尼（17）、韩国（17）、阿根廷（16）、美国（16）、土耳其（15）、澳大利亚（13）等。此外，在2016年新出台的最多保护措施的国家依次是俄罗斯、印度、瑞士、中国、阿尔及利亚和埃及。

    报告称，有13个经济活动行业存在最多的贸易保护措施，尤以酒和酒精饮料行业、农业和渔业最为突出。汽车、医药产品、服务业、玩具和钢铁等行业也都存在严重的贸易壁垒。欧盟委员会指出，随着保护主义在全球范围内的抬头，欧盟将加大努力，保障各方能够推动经济和生产率在开放市场的基础上增长。

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