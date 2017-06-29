脸书月度活跃用户突破20亿

脸书网站周二称，其月度活跃用户人数已达20亿，这意味着全球4四分之一的人口都在使用这一庞大的社交网络。
脸书的共同创始人、首席执行官马克•扎克伯格在脸书网站发帖纪念这一里程碑，他说：“截至今天早晨，脸书主要平台用户数正式突破20亿！”他写道：“我们在将世界联系起来方面取得进展，现在我们一起使这个世界联系得更加紧密。很荣幸这一路有你们。”
该互联网巨头的副总裁娜奥米·格莱特说，有超过10亿人次每月参与脸书网站的各个“群”，平均每天有超过8亿人次点赞。该社交媒体创建于2004年，用户数在五年前达到10亿。脸书周一透露了其最新举动，将并始投产高品质电视剧和游戏电影，并在其平台播放。
脸书负责媒体合作的副总裁尼克•格鲁丁对记者说，脸书网将与一些商业伙伴合作，希望能在今年夏末开始播出一些剧集。格鲁丁说：“我们的目标是让脸书成为人们能聚在一起看视频的平台。” 他表示，脸书及其合作伙伴将“尝试能够把一个群体凝聚到一起的节目——从体育、喜剧、现实类节目到游戏”。
【路透社旧金山6月27日电】全球最大的社交媒体网络脸书网站用户人数达到20亿，这样的用户人数超过任何一个国家的人口，相当于全球75亿人口的25%以上。
脸书网站对月度活跃用户的定义是，在过去30天通过其网站、移动设备或使用其Messenger应用登录并访问过脸书的脸书注册用户，使用Instagram或Whats/Vpp网络而非脸书的用户则不包括在内。
脸书的用户数让其他同业者相形见绌。推特4月份的报告称，月度活跃用户为3.28亿，而中国腾讯控股旗下的微信5月称，其第一季度的月度活跃用户数为9.38 亿。
【法新社纽约6月27日电】根据与福克斯体育台达成的协议，脸书网站将面向美国网民直播欧洲冠军杯足球联赛。福克斯体育台将在其脸书网页推送比赛节目，这是社交网络进军直播体育界的新迹象。
福克斯体育台在周二发表的公报中指出，根据合作协议，在2017至2018赛季，小组赛期间每天推送两场比赛，此外还有4场八分之一决赛和4场四分之一决赛。脸书只是播放比赛的载体，图像处理由福克斯体育台负责。
脸书继续进军体育领域。足球方面，它与美国职业足球大联盟已经达成合作协议，后者打算在2017赛季通过该社交网站直播20余场比赛。脸书与墨西哥足球联赛也达成合作协议，直播约40场比赛。脸书在5月份还与美国职业棒球大联盟达成了关于直播常规赛季20场比赛的协议。它与NBA也建立了联系。
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