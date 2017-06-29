中国人境外消费日趋“高大上”

中国银行银行卡中心有关负责人日前接受新华社记者采访时表示，目前中国人境外消费主要用于购物、旅游和留学，内容逐渐从普通的吃住游向更高层次的享受型和发展型消费转变。
中国旅游研究院公布的数据显示，2016年，中国出境游达1.22万亿人次，比上一年增长4.3%；出境旅游消费1098亿美元，比上一年增长5.1%。同时，教育部数据显示，去年中国出国留学人员超54万人。
对此，中国银行银行卡中心主管陈羽表示，中国已成为全球第一大出境旅游客源市场、第一大出境旅游消费国及第一大留学生输出国，境外消费需求日益旺盛。
陈羽表示，中国人境外消费升级的表现之一是酒店和餐饮等消费迅速增长，这主要是因为过去中国人出境游以跟团游为主，如今自由行比例显著增加。中行与知名旅行网站猫途鹰联合发布的报告也显示，中国人出境游对休闲放松、深入体验当地文化和美食的需求越来越强烈。
陈羽说，从消费目的地来看，中国人出境消费主要集中在亚洲和欧美。从消费者特征来看，境外消费以20-30岁女性及30-40岁男性为主。针对中国人境外消费特点，中行利用国际化程度较高等优势，推出“环球精彩，一卡尽享”等主题营销活动，使客户享受到了优惠和便利。
陈羽还谈到，除境外线下交易外，中国人跨境网购（海淘）交易也在快速增长。根据艾媒咨询发布的报告，2016年中国跨境电商交易规模达6.3万亿元人民币，是2013年时的2倍多，海淘用户达4100万人次。
对于微信和支付宝这样的中国移动支付平台在境外发展是否构成挑战的问题，陈羽表示，与这些平台相比，商业银行在境外消费的安全性和监管方面有优势。第三方支付机构能否满足境外监管要求并迅速发展还有待进一步观察。
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