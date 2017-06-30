美印日下月搞大规模海上军演

美国总统特朗普26日在白宫与印度总理莫迪举行了首次首脑会谈。两国首脑在会谈后对媒体表示，双方就进一步强化战略合作达成了一致。
在安保合作方面，特朗普表示，计划7月举行的美印两国海军和日本海上自卫队“马拉巴尔”联合军事演习，“将成为在印度洋上举行的最大规模的海上演习”。
美国国务院26曰还宣布，已决定以约3.66亿美元的价格向印度出售一架C-17运输机。美国还将向印度提供22架MQ-9B“天空守护者”察打一体无人机，供印度在印度洋执行反潜巡逻任务。
莫迪总理在声明中表示，“衷心感谢美国对印度强化国防力量的支持”，指出了“美印开展战略合作，维护印度洋和太平洋地区和平、稳定与繁荣的重要性”，向在南海和印度洋实施扩张政策的中国展示了对抗姿态。
印度从美国购买22架“天空守护者” MQ-9B无人机，多家印度媒体今天报道称，主要针对频频在印度洋出没的解放军海军潜艇部队，需要长时间在印度洋侦察，而这款无人机可以增强侦察能力。
《印度时报》表示，中共海军在印度洋最活跃的是潜艇部队，每年都有多艘潜艇在印度洋巡航，对印度的安全是一大威胁。文章认为，要在广阔的印度洋中搜寻水下目标，能够进行长时间巡航侦察的飞机必不可少，先前印度采购美国P-81“海神”侦察机就是为此目的，但P-81飞行成本较高，且巡航时间也无法与远程遥控的无人机相比。
这次印度采购的MQ-9B无人机能在上万米的髙空持续巡航超过35小时，符合印度军方长时间在印度洋巡航侦察的需求。印度获得这款无人机后，将使印度海军的严密监视范围从印度洋一直延伸到南海。
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