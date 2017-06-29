畅想未来交通：“自动驾驶”会破除技术瓶颈和监管纠结吗？

从新型燃料到“自动驾驶”，第四次工业革命正在催生全球交通运输格局的巨变。
正在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛上，“自动驾驶”作为未来交通的前沿话题，引发与会者讨论：技术何时成熟？监管能否到位？它将如何改变人们的生活？
“自动驾驶”通过智能信息交换与共享，使车辆具备对复杂环境的感知和智能化决策的能力，能够实现节能、环保行驶。其不需要人参与操作的特征，将颠覆汽车发明130多年以来的使用惯性。
“大家都不愿意看到交通拥堵，但这在全球范围都是一个待解难题。‘无人驾驶’代表了解决这一问题的方向。”上海科技大学创业与管理学院院长李枚表示，相信随着技术进步，“无人驾驶”将给人们出行带来便捷。
美国勒克斯研究公司曾发布报告称，2030年，无人驾驶汽车将形成一个价值870亿美元的市场，不少国家已经认识到发展无人驾驶汽车将拥有广阔市场前景。
随着各大汽车企业纷纷与互联网公司联手布局这一领域，多家科技媒体预计，全球有望在2021年迎来无人驾驶汽车元年。
夏季达沃斯论坛上，众多嘉宾展开了对“自动驾驶”带来生活变化的畅想：“有了‘自动驾驶’，我们的车辆在闲置时间就能自己开出去赚钱”“以后汽车可以自己寻找泊位，我们不用再为停车难而发愁了”……
雷诺集团亚太区主席福兰说，“无人驾驶”行业正在给交通行业和汽车企业带来深刻影响，汽车行业正加速跨界融合，在地图设计、软件工程、甚至城市规划领域都有了更广泛的合作。
与这些“乐观派”相比，也有人对“自动驾驶”心存疑虑。自动驾驶汽车软件公司nuTonomy创始人、首席科学家Emilio Frazzoli在论坛上表示，目前许多半自动驾驶技术已得到大规模普及，比如紧急制动、定速巡航、自动泊车和车道保持等，不过面对复杂环境和突发情况，“自动驾驶”还是不能做出及时准确的反应。他预计未来15—20年，相关技术才会实现根本性突破。
与技术瓶颈相比，人们更热衷讨论“自动驾驶”面临的道德困境和监管纠结。“无人驾驶对保险这样的传统行业，都带来了不小影响，”有20多年保险业从业经验的苏黎世银行中国区首席执行官于璐巍说，一旦无人驾驶汽车与普通车辆发生交通事故，如果按照传统思路，其责任归属以及保险赔付等问题很难分清。
“另外，对于无人驾驶车辆的设计者来说，是优先保护车内人员安全，还是优先避免与车外行人发生碰撞，类似问题也关系到伦理选择。”于璐巍说。
与会嘉宾认为，无人驾驶涉及汽车、IT、交通等多个行业，目前相关技术标准和法规仍不健全，一些地方对其支持、包容的措施还不到位。
驭势科技创始人赵勇认为，“无人驾驶”技术是一个庞大的系统，政府应出台一个更科学、更专业的引导，制定出一个测试、评判的标准，来明确无人车技术什么时候可以达到政府、公众的期待。而在向社会推广之前，各国还需完善管理理念和治理手段，最大限度规避“无人驾驶”面临的伦理困境和监管纠结。
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