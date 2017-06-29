美国国土安全部提升入境美国安检标准

美国国土安全部28日发布通知，提升所有乘坐航班进入美国旅客的安检标准，其中包括加强个人电子设备检查。但未禁止旅客随身携带笔记本电脑。
根据美国国土安全部发布的信息，新措施主要包括全面加强乘客安检、加强个人电子设备检查、提升飞行器周边和乘客区域的安全标准、使用更先进的安检设备、扩大警犬安检范围等。
美国国土安全部长约翰·凯利当天在一份声明中说：“这些措施将适用于全部进入美国的商业航班，会根据事态发展而进行调整。”美国国土安全部说，新措施将涉及105个国家，约280个机场，180个航空公司，每天2100架次航班和约32.5万名旅客。
美国国土安全部说，将在未来数月内与有关方面合作，确保这些安全措施得以完全落实，而在既定时间范围内未能落实这些安全措施的有关方面则可能面临更多的安全限制。
此前凯利表示，根据美国获取的情报，一些恐怖分子可能尝试把笔记本电脑作为炸弹载体，因此考虑禁止乘坐航班入境美国的旅客携带笔记本电脑上飞机。
今年３月，美国国土安全部曾要求从10个位于中东和非洲8个国家的机场进入美国的旅客不得随身携带比手机更大的电子设备。国土安全部官员说，这10个机场在落实新安检标准实施后将取消这一禁令。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost