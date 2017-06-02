中国电商热潮带火自助仓储

【香港《南华早报》网站5月 31日报道】题:地产投资基金经理称，自助仓储市场将成为中国大城市的大趋势
私募地产投资基金汇贯南丰投资管理有限公司表示，快速城市化以及中国大城市网络购物的发展促进了对自助式迷你仓的需求,这种迷你仓主要面向热衷于技术的用户。很多美国人很熟悉这种自助仓储概念,但在中国依然相对较新，尽管这种状况即将发生改变。汇贯南丰首席投资官康海华说：“我们认为人们使用自助仓储将是一大趋势。”
这家总部位于香港的基金在本月早些时候宣布向中国最大的迷你仓运营商之----中国迷你仓有限公司投资2800万美元。
中国迷你仓有限公司将利用融资扩充运营网点，升级技术系统，加大市场宣传力度。康海华说，目前北京和上海等一线城市的迷你仓使用率仅相当于香港的7%。康海华说：“随着北京和上海人口密度越来越大，公寓会越來越贵。我们将迎来一个大的发展机会。”目前中国迷你仓有限公司已在北京和上海中心区域设立了 12家智能迷你仓。该公司还在北京建立了 20家移动智能仓网点。康海华说，迅速发展的电子商务市场创造了对迷你仓的巨大需求，特别是对需要灵活管理 库存的年轻网店店主来说。
他说：“很多人经营淘宝网店。假设有人从韩国进口了很多口罩，但是没有空间存储货物，就可以租用我们的空间。”康海华补充说，他们的模式利用了智能技术操作系统，可进行在线预订及支付。他说：“想象一下，你在北京，希望租用空间，可以打开微信平台上的应用，实时查看可用空间，选择租用时间，并在网上支付。交易完成后，可获得迷你仓数字密钥打开它，存放物品，上锁并离开，其他人都不会看到。非常高效。中国迷你仓有限公司的运营借助于技术，其利润比传统模式高,并可在一线城市迅速扩张。康海华说，中国迷你仓有限公司下一步还要拓展至深圳和广州。
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