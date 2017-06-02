美方似乎准备“搁置南海问题”





澳大利亚东亚论坛网站5月30日刊发澳大利亚国立大学战略国防研究中心教授休·怀特的文章《在香格里拉对话会上面对现实》称，由于美国政府的焦点已转向朝鲜，在其官方声明中很难看到特朗普批评中国在南海问题上的立场。这也许是明智的，因为形势的发展表明，美国在南海难以发挥优势。

文章称，每年，在新加坡举行的香格里拉对话会都能给华盛顿提供一个平台，以向其盟友确认美国对亚洲的战略承诺，巩固美国在亚洲的领导地位。同时，它也给美国在亚洲的朋友和盟友提供了一个相互支持的机会。而今年，这些都不那么容易实现。与以往一样，美国国防部长将在6月初开始的香格里拉对话会上发表重要讲话。但詹姆斯·马蒂斯要讲些什么，现在还不甚清楚。目前，美国新政府既没有清晰的亚洲政策方针，也没有任命或提名任何高级官员来负责制定这样的方针。





文章称，奥巴马时代的“重返亚太”口号已死，但正在发生的远远不止名称的变化。尽管在去年竞选期间对中国言辞强硬，并任命了一些明显反华的人士担任白宫要职，但特朗普似乎无意对抗中国。他暂时放弃了威胁对中国发动贸易战的立场，并寻求与中国在朝鲜等问题上进行合作。





文章称，在今年的香格里拉对话会上，值得注意的是南海问题。中国在那里的行为是去年香格里拉对话会的焦点。当时，美国敦促亚洲国家对抗中国，并承诺提供有力的支持。但现在看来，这完全失败了。美国未能继续有力的“航行自由”行动，东盟国家各自完成了它们的重心转移——转向中国。





文章称，特朗普团队似乎准备悄然搁置这个问题。由于美国政府的焦点已转向朝鲜，在其官方声明中很难看到特朗普批评中国在南海问题上的立场。





文章称，这也许是明智的，因为形势的发展表明，美国在南海难以发挥优势。如果马蒂斯重蹈前任的覆辙，在对抗中国的问题上作出华盛顿不愿或不能兑现的承诺，那将是非常愚蠢的。

文章认为，如果美国能在新的亚洲秩序中发挥重要作用，亚洲将因此受益，但这种作用将不同于美国一直以来发挥的作用。亚洲需要帮助美国设想一个新的角色，以服务更广泛的地区利益，而且美国能够也愿意继续发挥这种作用。否则，我们也许会发现，美国真要抽身而退了。

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