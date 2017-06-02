李显龙未出席一带一路峰会是否意味中新关系遇冷？中国外交部回应

中国外交部发言人华春莹6月1日例行记者会答问：
问：香格里拉对话会明天将在新加坡举行，中国国防部上周称中方将由军事科学院一位领导参会，有别于过去几年由副总参谋长级别率团与会的传统。5月中旬举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，新加坡是东盟少数没有领导人级别出席的国家。这些是否是中新关系遇冷的迹象？
答：中方一贯重视参与国际和地区的多边安全对话。今年，中国军事科学院的一位领导将率团与会，这是中方根据工作需要做出的决定，与中新关系无关。
至于你将中方出席香格里拉对话会级别与中新关系和“一带一路”相联系，我觉得这种联想过于丰富，是没有必要的猜测。新加坡国家发展部长及财政部第二部长黄循财作为新方代表应邀率团出席了“一带一路”国际合作高峰论坛，双方还签署了两国政府间“一带一路”合作谅解备忘录。新加坡是东盟重要成员，中国与新加坡建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，双方在平等互利的基础上开展广泛合作。中方重视同新加坡的关系，愿同新方加强在“一带一路”框架下的合作，进一步增进中新两国之间的政治互信，加强各领域交流合作，推动中新关系持续健康发展。
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