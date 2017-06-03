印度和中国没法取代美国

可能只有极少数德国人对于莫迪多少有点了解。但是当这位印度总理近日对德进行访问时,国内对此访的期待程度是迄今为止极少会与一位印度总理联系起來的。在某些人眼中，印度突然之间成了除中国以外的某种希望的寄托。
原因在于与美国总统特朗普的贸易争端和七国峰会后默克尔在慕尼黑所发表的讲话。对与特朗普的会谈感到失望的默克尔呼吁欧洲将命 运掌握在自己手中。因为继莫迪总理也将对徳国进行访问。部分观察员认为这一时机并非偶然，而是在旧伙伴美国不愿意像以往那样的情况下，欧洲寻找新伙伴的一个战略。而这可能过于一厢情愿了。
中国和印度是德国企业的重要贸易伙伴。徳国去年总共向这两个国家出口了价値960亿欧元的商品和服务。可以比较一下，对美国的出口价值为1070亿欧元，也就是说多出了整整110亿欧元。换句话说，这两个国家并不能轻易取代跨大西洋贸易的重大缺失。它们可能也根本不打算这么做。这一点联邦政府的人是最清楚的“中国和印度虽然重要，但也是极其棘手的贸易伙伴。”
时任经济部长加布里尔试图迫使中国人加强合作。当时的关键词是互惠。徳国人要求的只有一点:权利对等。如果中国人想不受阻碍地收购徳国企业,那么徳国企业在中国至少应当获准成立自己的公司。到目前为止这没有取得任何成果。
联邦政府的消息称，自那以来并没有发生太大的变化。除了在措辞方面。“自达沃斯世界经济论坛起起，中国人开始大力倡导自由贸易，但是除此之外它在重要争议问题上和以往一样顽固。”在关于钢铁产能过剩和倾销价格的国际争端当中，中国人根本没有给出要求的数据，尽管它做了种种承诺。而且北京迄今也没有遵守它对德国总理所做的推迟实行电动汽车比例规定的承诺。“什么都没发生。”柏林失望地表示。
印度也不是德国企业可以在当地顺利开展业务的伙伴国。印度广大地区根本没有基础设施。司法和政府部门不按德国习惯的标准办事—这与美国不同。不管怎样，联邦经济部对于特朗普欧洲之行贸易方面的评价相对积极，称有所进展。毕竟与他的财政部长在几个月前所做的不同，这位美国总统勉强表示总体上支持自由贸易。这是个进展。
此外，德国经济部长齐普里斯上周访问华盛顿期间，美国商务部长罗斯也通过提及德美贸易关系对美国人的重要性发出了某种信号。特朗普在访问布鲁塞尔期间将德国对美国的出口顺差称作是“非常地糟糕”，而他的专家们据称对这一看法根本没有取得一致。但总的来说，对联邦政府而言，这肯定是令人迷惑和不知所措的。因此，对特朗普统治下的新美国的失望可能只是默克尔转向欧洲、加强欧元区和寻找新的贸易伙伴的一部分原因。她的表述可能也起源于这样一个认识：一个更加强大、不依赖美国的欧盟是部分选民所关心的议题，她可以借此机会在联邦议会选举中得分——如果代价不是太大的话。
总理清楚这点。而且她清楚该如何利用德国人对安全的渴望。比方说，欧盟长久以来一以在与日本和南方共同市场国家商讨贸易协定。联邦政府的消息称，“眼下这些谈判已经取得了非常大的进展”。如果这些协定得到签署，默克尔就可以将它们作为走向正确道路重要的最初几步载入自己的功绩册。（德国《世界报》）
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