美国核威慑可避免大国冲突

报道称，美国战略司令部是一个全球作战指挥部，它的任务范围包括核战、全球袭击、太空战、网络战、导弹防御和电子战等，核战是重中之重，战略司令部司令约翰·海滕将军20日在战略司令部说。
这名将军是在米切尔研究所举办的有关太空战、核战、导弹防御现代化的研讨会上说这番话的。
海滕将军称，战略司令部是所有司令部中全球化程度最高的。他说，它的版图从海下延伸到地表以上2300英里（1英里约合1.6公里）的上空。该司令部所辖18.4万名军人是这个国家所能提供的最优秀、最聪明的人。
海滕说：“和平是我们的职业。”他接着说，如果对手突破了美国的底线，“我们将予以回击……用压倒一切的力量，以一种将毁灭你的全部直至你永远不敢再侵犯美国的方式。这就是最终的战略威慑”。
海滕说，他给战略司令部下达的首要任务是直截了当的：提供战略威慑，如果威慑不起作用就给予决定性的回击，而且是用适应性强、训练有素、装备精良的部队。
“‘和平是我们的职业’是战略司令部所辖18.4万军人的座右铭，这些重要任务适用于这个司令部的一切因素，”这名将军说，“但核力量仍是支柱，它必须是我们的首要任务。”
他接着说：“我们的核武器不会消除冲突——只要人类存在，冲突就会存在，但核武器所做的就是确保世界各大国不发生冲突。当你看到失控的大国冲突时，它们会令大量死亡和毁灭行为免于发生。它让世界大战免于发生。这就是我们不得不拥有核武器的主要原因。”
海滕说，人们常常问他美国如何承担得起使核三位一体（在核武器领域，指一国同时具备陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战略轰炸机三种核打击方式的能力）的所有“三条腿”都现代化。“你必须问你自己的问题是，不使核三位一体现代化，你又如何承担得起？”这名将军说。
海滕解释道，洲际弹道导弹可以给我们的对手带来大量目标命中问题，因为美国中部的400颗单独的洲际弹道导弹必须在同一时间用众多武器来瞄准，只有这样对手才能战胜这种威胁。
“但如果你仔细看一看所有这些能力，”他说，“如果我们将所有的现代化项目都放到桌面上，那么它们加在一起需要很多钱。”
媒体一直都在谈论费用问题，他说，“从6亿美元到超过1万亿美元中挑一个数字，以便在今后30年内使这些能力现代化”。
海滕说：“总体来说，它大约在我们的国防预算中占6%多一点……却在一定程度上确保了全世界都知道美国做好了准备，你不能攻击美国。所以我们必须那样做。”
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