背家蜗牛也归巢：被移走会努力找回家路

外媒称，对一种把家扛在背上的动物而言，归巢本能也许看上去不太有必要。但科学家首次证明，蜗牛也会认定自己的地盘，即使被移到别的地方，它们也会努力找到回家的路。
据英国《每日电讯报》网站6月24日报道，在英国广播公司（BBC）四台的新版野生动物节目《英国花园：你家草地上的生与死》中，英国埃克塞特大学教授戴夫·霍奇森从赫特福德郡韦林加登城一座花园的四个角落里搜集了65只蜗牛。
根据它们来自的角落，霍奇森给这些软体动物分别涂上了不同的荧光色，然后把它们全都放在花园的中央。
此外，从康沃尔郡带来的第五组蜗牛则被涂上荧光绿，并作为对照组加入其他蜗牛的行列。
等这些蜗牛开始发光时，它们整晚的一举一动被拍摄下来，以确定它们能否在夜间活动期间爬回自己原来所在的角落。蜗牛的爬行时速只有1米多点儿，24小时仅能爬行25米。
霍奇森说：“有意思的是，来自康沃尔郡的蜗牛全都朝西爬行，完全是正确的回家方向。”
他说：“（实验结束后）在蓝色角落里，我找到的蜗牛几乎都是蓝色；在红色角落里，几乎所有红色蜗牛都找到了回家的路。”橙色和粉色蜗牛的实验结果也一样。
他还说：“现在仍需进行一些分析，但在我看来，这是证明花园里的蜗牛具有归巢本能的惊人证据，而且比我之前预计的要好得多。”
这项最新研究显示，蜗牛要比人们此前认为的聪明得多。
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