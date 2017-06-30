杭州：斑马线上的安心与暖心

杭州西湖景区边的一处斑马线旁，驶来的公交车和私家车让游客李女士下意识地停住脚步。直至她看到一排车稳稳地停在斑马线前，司机微笑着挥手示意，她才牵着孩子的手快速穿过马路。
穿过马路后的李女士感到些许“受宠若惊”，“我去过许多城市，但礼让斑马线能做到像杭州这么好的，真的不多！”
这个景区边路口车流量较大，然而在记者观察的十余分钟里，所有公交车、出租车及绝大部分私家车都做到在斑马线前礼让行人。“在杭州，斑马线前礼让行人已经成为大多数司机的习惯。”56岁的杭州市民胡美娟说。
礼让之举让市民游客感到温暖，但人车和谐的局面并非一日之功。
“根据以往事故分析，大多数人车伤亡事故发生在路口和斑马线等路况相对复杂的区域。因此在2005年，我们就要求司机在斑马线前主动礼让，并首先在11路进行试点。”杭州市公交集团第一汽车分公司副经理周明说，随后2年左右，试点线路没有发生一起重伤或死亡事故。
“2007年，机动车在斑马线前礼让行人被写入新修订的道路交通安全法，利用这个契机，公交集团开始在全集团范围内推广。”杭州市公交集团副总经理翁军说。
翁军说，要求礼让伊始，曾有部分司机表示不理解，乘客也认为礼让对出行效率造成影响。“然而2008年，曙光社区30多位老人联名写信，感谢途径的16路和28路司机礼让，这坚定了我们坚持下去的决心。”
据杭州市公交集团统计，杭州主城区现有5000多辆公交车、1.3万名司机，公交车在斑马线前的礼让率已经从2008年的80%至90%提高到2016年的99%以上。
在公交文明示范的引领下，出租车和私家车的礼让也日渐蔚然成风。“不久前，三亚出租车协会来杭州交流行业经验，杭州出租司机的主动礼让给他们留下了深刻印象。”杭州市出租汽车行业协会秘书长许增期说。
“刚开始自己对礼让斑马线并不习惯，但有时行人的一个微笑或一个致谢手势，让我感到快乐，礼让也成为我的驾驶习惯。”杭州私家车司机柳先生说。
“其实，礼让斑马线更多的是人车之间可持续的良性互动，‘车让人、人快走’已经成为行人和车辆之间的默契。”翁军说，此外，礼让体现出的社会责任也会延伸到生活中各个方面。
“礼让行人的习惯已经影响了我身边许多亲戚朋友。”杭州市民胡春华说，“当自己成为一名过马路的行人时，机动车礼让使我感到安全，也让我感受到城市的温度。”
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