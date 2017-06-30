希腊成为中国在欧盟可靠伙伴

题为《中国如何把希腊变成了一个可靠的欧盟伙伴》的文章称，本月早些时候，希腊阻止了欧盟在联合国发表一份批评中国人权纪录的声明，雅典称其反对“不具建设性的批评”。此举促使中国外交部一名发言人对“有关欧盟国家坚持正确的立场表示赞赏”。在电子邮件采访中，荷兰克林亨达尔国际关系研究所欧洲部门负责人雷姆·科特韦格解释了中国在希腊的投资是如何促进了更密切的双边关系，并把希腊变成了一个可靠的朋友。
世界政治评论网站问：自债务危机以来，中国在希腊的投资规模有多大？集中在哪些部门？
雷姆·科特韦格答：2010年，在欧元区危机最为严重的时候，中国公司投资了希腊第一大集装箱码头比雷埃夫斯港。现在，比雷埃夫斯港的多数股权归中国所有。在该港的11名高管中，中国人占了7名。
中国还向希腊船主提供了41亿美元的软贷款融资，中国商品大多由这些船主运往世界各地。
中国还投资希腊的其他基础设施，包括雅典和克里特岛的机场。还有一个尚未完工的项目是在比雷埃夫斯和欧洲中部之间修建一条铁路。
作为希腊私有化计划的组成部分，希腊出售了一些公用事业公司。一家中国公司拥有希腊国家电网24%的股权。
中国还购买了希腊政府债券，但具体数额尚不清楚。
希腊已经渐渐成为中国商品进入欧洲市场的主要入境港之一。中国曾表示，希望将比雷埃夫斯港打造成中欧陆海快线以及亚欧互联互通的重要门户。
问：这对希腊的经济带来了哪些积极影响，未来中国投资的机会领域有哪些？
答：在希腊艰难应对债务危机之际，中国的投资帮助了该国经济。除了受欢迎的资金注入外，中国的投资使希腊政府能够向它的债权人表明第三方有意在该国投资，从而帮助它获得新的救助。
问：这如何影响了希腊在欧盟内有关中国问题的立场，是否会导致希腊与欧盟伙伴之间关系紧张？
答：在欧盟，希腊是中国的朋友。虽然雅典不太可能公开听从北京的指挥，但希腊肯定阻止了欧盟采取更强硬的反华立场。
2016年，有三个欧盟成员国阻止了欧盟对一起有关南海的国际仲裁案的结果作出更强有力的反应，这些国家中就有希腊。加上希腊最近在人权声明上的立场，一种趋势非常明显。这说明，欧盟将越来越难在有关政治问题上对中国形成强硬的共同立场。
除了欧盟就中国海上争端采取温和立场外，中国将希望它与希腊以及其他中欧和东南欧国家的密切关系最终将有助于解除欧盟的武器禁运。
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