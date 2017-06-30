中国共享单车进军英国曼彻斯特

来自中国的摩拜单车29日在英国第二大城市曼彻斯特亮相。这是摩拜进军欧洲市场的第一站，也是其在全球投放共享单车的第100个城市。
摩拜公司英国项目运营负责人介绍，首期将在大曼彻斯特地区两个城市投放最多1000辆单车。在当地政府机构和企业协作下，一批摩拜单车当天已投放到主要火车站、主干道以及商场、娱乐中心等设施附近。当地居民只需下载手机应用，就能立即体验单车骑行。
摩拜单车是曼彻斯特首个智能共享单车项目，得到当地市政和交通管理部门支持。为符合英国道路交通规定，摩拜在英国的使用者必须把车放在允许停放自行车的地点，当地物流公司和相关机构会专门负责把单车运送到需求量大的地点，同时检查和保养车辆。
摩拜单车带有卫星定位系统，可用智能手机应用寻找车辆、上锁和解锁。曼城的使用者需要先在应用中注册自己的账户，然后一次性储值４９英镑（约合432元人民币），骑行半小时支付50便士（约合4.4元人民币）。未用金额可全额返还。
曼彻斯特都市大学交通规划专家安德鲁·泰勒说，中国共享单车进入曼城令人激动，“共享单车的出现意味着骑行将变成更方便、省钱的出行方式，我们对于摩拜在曼城的前景非常乐观”。
家住曼城的27岁小伙子马特·卡特告诉记者，他听说过中国的共享单车，没想到如今在曼城也能体验。“我每天上下班坐地铁单程就需要4英镑（约合35元人民币），有了摩拜单车，我可以改骑行通勤了”。
摩拜英国总经理史蒂夫·派尔说，摩拜正与欧洲其他一些城市谈判，预计将登陆更多欧洲城市。
摩拜的竞争对手ofo今年早些时候也在英国剑桥和伦敦投放单车，展开小规模试运行。
英国《金融时报》报道，市场分析师对中国飞速发展的单车共享初创企业给予好评，认为这是中国推出引领世界创新的一个例子。
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