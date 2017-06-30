香港是“天然金融科技中心” 决胜未来须拥抱新科技

港媒称，专家认为香港作为全球金融中心的角色或许将受到威胁，除非这个城市能够拥抱新科技，并且迅速适应其回归20年来金融环境发生的结构性变化。
据香港《南华早报》网站6月28日报道，三个词将对香港的未来至关重要：金融科技、监管科技和财富科技。
报道称，普华永道公司中国内地和香港地区的金融科技与监管科技主管合伙人亨利·阿尔斯拉尼安说：“香港拥有极佳的枢纽位置，它靠近中国内地。香港拥有创建一个技术中心所需的所有条件，但是需要改变其DNA。”基于这个目标，在过去一年中，香港加大力度鼓励金融科技创新。香港金融管理局成立了一个金融科技创新中心并且启动了一个监管沙箱，鼓励金融机构尝试金融科技解决方案。但是，业内人士表示，香港需要作出更多努力，才能转变成一个蓬勃发展的金融技术中心。
据香港《南华早报》报道，香港最伟大的创新是在1997年正式启用了“八达通”卡，这个智能卡支付系统现在已经成为日常生活中无所不在的一部分。但是，自那之后的20年来，香港在这一领域并没有取得进一步发展，在探索新的电子支付形式方面远远落后于内地腾讯公司的“微信支付”和阿里巴巴集团的“支付宝”等。
金融科技初创企业8证券的创始人兼首席执行官米卡尔·阿卜杜拉说，香港有巨大的机会能够利用金融科技转变这座城市的零售投资格局。这家公司运营一个名为“Chloe”的应用程序，为“千禧一代”开展零售投资提供便利。他说，随着金融科技的兴起，香港现有的银行业模式将会发生巨大的变化，与亚马逊公司彻底改变美国零售业的状况相仿。
报道称，尽管像8证券这样的初创企业认为零售投资市场具有巨大潜力，但也有人认为，如果香港重点发展企业对企业金融科技，香港成为一个成功的金融科技中心的那一天将会很快到来。
阿尔斯拉尼安说，得益于其金融服务实力，香港是一个“天然的金融科技中心”。
阿卜杜拉说，利用技术促进监管科技是香港应当重点发展的一个关键领域，这样才能巩固其作为一个全球金融科技中心的地位。他说，为了香港金融科技的蓬勃发展，这座城市需要令其自身成为一个对于大型科技企业建立其地区总部富有吸引力的选择，这样才能够在不久的将来吸引更多的科技人才来到这里。
毕马威中国的客户咨询和创新事务合伙人查玮亮说，香港需要吸引更多的科技企业和科技才俊才能实现金融领域的不断创新和迈向更高水平。
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