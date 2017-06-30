文在寅访美欲打造对朝统一战线

韩国总统文在寅28曰乘专机访美途中向记者表示，朝鲜冻结核计划是通往对话的入口，而完全弃核才是出口。如果朝鲜采取冻结核计划的措施，韩美应根据“行动对行动”原则商讨相应措施。
他表示，为了重启与朝对话，应首先具备条美件，“我认为只有朝鲜不再进行新一轮挑衅并承诺冻结核计划，才可与其对话”。至于青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁日前访美时称“若朝鲜冻结核计划，可缩减韩美联合军演规模”，文在寅表示他只是提出了个人看法。
文在寅说，缩减与美国的联合军演目前不是选项，但在朝鲜采取不可逆转的、可证实的无核化举措之后可以考虑。文在寅当天抵达美国后在乘坐“空军一号”前往华盛顿与特朗普总统会谈的途中说：“首先，我们当前的官方立场是，不能把朝鲜冻结核计划与减少韩美联合军演挂钩。”
他说：“我的确认为，我们必须坚持的原则是不能奖励坏行为。”但他也指出，如果朝鲜同意放弃核野心，采取可证实的行动走向彻底无核化，这样的奖励也是可能的，韩美应密切协商可给予何种奖励。
【路透社华盛顿6月29曰电】特朗普和文在寅今明两天可能会在白宫宣布拓建立统一战线以因应朝鲜威胁。两人预计将对朝鲜表达共同的决心。一名白宫官员周三对记者表示，“我们双方的对朝举措具有明显的相似性”，两人都表示愿意在恰当的条件下与平壤接触。“即使条件出现，我们在开始对话时仍必须保持并加强对朝施压。这是文总统的策略，也是特朗普总统的策略。”
韩重提签订和约换弃核
韩国统一部官员周四说，如果朝鲜放弃核武器，韩国新政府将寻求与其签署和平条约。韩国统一部次官千海成是在支持与平壤接触的韩国新总统文在寅即将与美国总统特朗普举行首次会晤之际发表这番言论的。
由于至今未达成取代1953年朝鲜半岛停战协定的和平条约，朝韩两国在法理上仍处于战争状态。如果达成和平条约，美军可能必须从韩国撤出，而这正是平壤一直以来的要求。千海成在韩联社和统一部主办的一个硏讨会上说:“我们必须结束当前不稳定的停火状态，彻底结束朝鲜半岛战争。韩国将在解决朝核问题的过程中总体推动半岛停战机制转向和平机制。”但他表示，和平条约只有“在朝鲜彻底无核化的情况下”才能签署。
此前保守派的李明博和朴槿想政府都避免提及和平条约。朝鲜曾经不断要求与美国签署和平条约，作为放弃核计划的回报。但不清楚平壤现在是否还坚持这一主张，朝鲜已表示绝不会放弃核武器。
文在寅在周三前往华盛顿的飞机上对记者说，如果要进行对话，朝鲜应停止再进行核试验并且要承诺核冻结。文在寅还说:“除了去核，还要建立一个朝鲜半岛和平机制。”他指的显然是和平条约。
朝批美设置“不公平”条件
朝鲜周三在联合国安理会发表罕见声明，谴责美国在其就朝鲜军事计划的谈判提议中附加了“不公平”条件。朝鲜常驻联合国副代表金仁龙说，有些国家认为安理会施加的最新制裁将会阻止朝鲜发展核力量，这将是“重大误判”。
金仁龙在安理会关于不扩散问题的一场辩论中说：“他们满怀恶意的草率行为将会导致事与愿违的结果。 ”他说，即使在制裁已经通过的这一刻，美国还一直在谈及“对话“但是声称开展对话，却附带不公平的前提条件，并且施加最大的压力，这样做是没有意义的”。
美国之前表示，如果朝鲜停止导弹试射和核试验，就愿意与之谈判。朝鲜将安理会视为美国的一个政治工具，很少参加联合国会议，甚至包括那些与其直接相关的会议。
朝鲜常驻联合国副代表周三警告美国和世界上其他国家称，不论面对何种制裁、压力或者军事攻击，朝鲜都将继续建设核武库。
金仁龙在安理会指资美国试图压制朝鲜并保持在亚洲的军事优势，以此作为“其主宰世界的梦想”的一部分。金仁龙说，朝鲜人民已经作出决断——为了捍卫权利和主权必须以牙还牙。他说：“不论别人怎么说，不论招致何种制裁、压力或者军事攻击，我们都不会从我们所选择的这条建设核力量以捍卫国家主权和民族生存权利的道路上退缩。”
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