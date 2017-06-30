美全面强化赴美航班安检措施

这些措施将影响每天抵达美国的大约2000架次商业航班上32.5万名乘客，这些航班来自105个国家和地区的80家航空公司。美国3月份曾禁止来自8个国家的航班上出现笔记本电脑，其中包括埃及、沙特、科威特、卡塔尔和土耳其，以消除对携带到飞机上的电子设备可能隐藏炸弹的担忧。
英国也迅速效法，提出了一套类似的限制措施。美国决定不扩大笔记本电脑登机禁令，这令美国和欧洲的一些航空公司松了口气，之前它们担忧这一禁令扩大到欧洲或者其他地方可能导致重大的物流问题，并阻碍人们的出行。
美国的航空公司说，他们将遵守新的安全条例，但是行业组织美国航空协会批评国土安全部在这项新政策上没有与它们更密切地合作。
美国航空协会会长尼古拉斯•卡利奥在一份声明中说：“这项安全指令出台前本应当进行更大程度的协作和协调，以避免给正常的航空运营带来破坏，避免对出门旅行的公众造成不必要的影响。”
欧洲和美国官员透露，运营赴美航班的航空公司有21天时间落实加强对爆炸物的检测，并有120天时间遵从其他的安全措施，其中包括加强对航班乘客的安检。
美国28曰宣布，将针对抵达美国机场的约2000条国际航线执行一整套全新的、神秘的安全措施。美国国土安全部部长约翰•凯利说:“在极端分子蓄谋新的袭击计划时，我们也没有站着旁观。”他补充说，恐怖分子将航空领域视为他们的“最髙目标”。
对于担心美国在今年3月对8个国家实施的笔记本电脑登机禁令将延伸到世界其他地区的人来说，这些新措施可能会成为一个好消息。但也可能是坏消息：如果航空公司不能执行这一新标准，美国可能在它们的飞机，包括货运飞机上禁止所有大型个人电子设备。
在新规定推出前的媒体吹风会上，一客官员说：“如果这些电子设备通过了审查就可以飞，如果没有，就不能飞。”对于不遵守新规定的航空公司，它们的飞机公司机将被完全禁止在美国着陆。不过，国土安全部的官员们说，这种可能性比较低，因为许多航空公司目前执行的安全措施已经非常接近于新规定。据他们估计，大约只有极少数，约1%的航空公司达不到新标准。
国土安全部的新闻发言人在接受共同社采访时表示，日本国内的8座机场也在强化安检措施的要求对象之列。他虽未透露具体的机场及航空公司名，但表示直飞美国的航班无一例外将成为实施对象。据悉，美方已于28日通知相关航空公司。
具体措施包括，升级针对携带登机的电子设备中是否装有爆炸物的检查仪器、扩大探测犬的使用范围、扩大乘客安检区等。现阶段笔记本电脑并未被禁止携带登机，但不愿配合美国政府加强安检的航空公司的航班今后也可能会禁止携带笔记本电脑。
凯利强调，恐怖组织正在将飞机航班作为袭击目标，因此必须加强安检。关于新措施的幵展，他自信地表示“我们花了数月时间与同盟国及相关国家反复磋商，获得了支持”，并称，新规定希望得到180家对象航空公司的合作。美国土安全部对他国机场虽没有管辖权，但有权监督赴美航班。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost