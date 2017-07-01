暑假要带孩子 申请做四休三不降薪：“奇葩”申请戳中了谁的痛点？
昨天，杭州本地某论坛上，晒出了一份让很多网友喊“奇葩”的申请书，大意是想“做四休三不降薪”，理由是孩子放暑假了没人带。
“奇葩”申请得到多数家长暗赞
这申请书击中了好多家长的痛点。不少家长默默点了个赞，表示也想“做四休三”，不然放了假没人管的孩子在家里就看电视玩游戏了，“连送个培训班都没时间”。
这封申请书上，当事人以“孩子暑假兴趣班多”为缘由，再加上自己“焦虑，睡眠差，身体已出现大量白斑（即白癜风）”，表示“像我这样的互联网从业者，加班多，焦虑强压力大，身体特别容易出问题”，“需要多休养、学会减压，否则后果严重”。于是，他特别向公司申请暑假“做四休三”。他还表态：“我会提高工作效率，不拖后腿，但降薪绝不接受，否则我会辞职，敬请领导予准为盼。”最后，他还配上了一张白癜风病发很厉害的手。
这申请书一经发布，网友们立刻炸锅了。
有人觉得这个人其实想辞职，提了一个老板不可能答应的条件，逼着老板辞退他；
有人调侃，“哥们，如果你们领导同意了你的申请，请马上告诉我你是哪个公司，我准备简历去！”
有人暗赞这个人必定能力出众，恃才傲物，能写这样牛的申请应该也不在乎这份工作；
有人觉得很正常，因为“按互联网公司每天996的节奏，工作时间也差不多了吧——四天48小时。如果每天8小时工作，五天才40小时嘛”；
有人表示同情，“理解这个员工。焦虑确实能引发免疫系统疾病，最容易导致的就是皮肤病，白癜风。”
人力资源主管：要求不算奇葩，但方式欠妥
“这个人的要求不算奇葩。人都有上有老下有小的时候，会出现家庭和事业两难的情况，所以期望能在暑假多一点时间给孩子的申请也正常。”人力资源专家姬泉海有十多年人力资源（HR）主管经验，他只是觉得申请人的申请方式不太妥，“有点威胁的味道了。”姬泉海建议，可以私下和老板沟通，或者话说得委婉些，和老板做好沟通。
不过，也有人力资源专家表示，这样的申请恐怕领导很难接受。
暑假到了，到底谁在家里陪孩子？
放假在家的孩子谁来管？已经成了不少爸妈暑期焦虑症的源头。记者向54个双职工家庭询问了孩子的暑期安排，发现家长们还真是想尽办法找看护孩子的人——亲戚、补习课老师、家教、保姆，甚至邻居、孩子同学家长。54人中，95%的家长都给孩子报了各种补习班——看来，培训机构里的老师是帮忙看孩子的首选。
程女士的女儿今年小学5年级。这个暑假，程女士女儿的补习费加一起超过1万，“孩子马上就六年级了，学习真的是丝毫不能松懈啊！7月份，女儿的补习课都安排在了下午和晚上。8月份，我给女儿报了个为期三周的全托古筝集训班。这样，暑假的大部分时间，女儿就有人照顾了。”程女士说，她最重要的是不放心把孩子一个人放家里。
家住滨江的杨女士则选择了和女儿同学的妈妈一起，轮流照看孩子——她管这个叫“互帮互助”。“两个女儿都小学四年级，平时玩得很好，两家住得也近，所以我们就轮流照顾孩子的两顿饭。我的单位离家近，又是夜班，我就管两个孩子中饭；但我下班晚，她就照顾两个孩子晚饭。白天，两个孩子在一起，还可以彼此作伴。”
在城西某互联网公司上班的陈先生说，自己最害怕的就是暑假，“我儿子今年才一年级，自主时间还是挺多的，但跟着老人在家里也挺麻烦的，因为孩子按捺不住要长时间看电视，老人管不住。”
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