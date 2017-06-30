国际足联全文公布“加西亚报告”

在徳国《图片报》公布了调查世界杯主办权问题的“加西亚报告”一些摘要内容后，国际足联(FIFA)周二公布了该报告全文。对2022年卡塔尔世界杯主办权授予问题，报告并未提出什么新的疑点。
这份于2014年9月5日提交给国际足联的“知名”材料，曾让全球媒体为之疯狂，因为此前从未全文公布过。但是，由美国前检察官迈克尔•加西亚撰写的400页调查报告，并没有给出卡塔尔“买下”2022年世界杯主办权的明确证据。
例如德国媒体“援引”的“由罗塞利向特谢拉10岁女儿转账200万英镑”的事倩；前巴塞罗那倶乐部主席罗塞利曾充当卡塔尔的顾问每天薪酬为2000欧元”；巴西足协前主席特谢拉曾是国际足联执委会成员，是罗塞利的好友。但“加西亚报告”提到的另一位卡塔尔申办顾问称，支付这笔费用“与卡塔尔申办无关，只是罗塞利与特谢拉之间的私人事务”，事关“在巴西的一处房产的转售”。有人士称，之所以钱汇到特谢拉女儿账户上，主要是“因为有些人出于税收考虑才这么做的”。2010年11月23日法国前总统萨科齐在爱丽舍宫举行晚宴，时任欧足联主席普拉蒂尼和未来的卡塔尔埃米尔塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼都在场。“加西亚报告”称:“没有发现任何证据能表明这与普拉蒂尼的投票有关。”
【路透社苏黎世6月27曰电】一份一直被期待公之于众的国际足联调查报告，并未建议取消俄罗斯和卡塔尔的世界杯主办权，尽管报告中详细列出了数起试图影响投票官员的行为。
今天公布的这份报告长达430页，自2014年11月由国际足联前道德委员会独立调查组负责人迈克尔•加西亚完成之后一直被保密。在这份文件最近被泄露给德国《图片报》后；国际足联选择将它公布于众。2010年12月，在苏黎世进行的一次秘密投票中，俄罗斯和卡塔尔分别被授予了2018年和2022年世界杯主办权。
由于有关参加投票的22名国际足联执委会成员受到非法影响的传言不断，加西亚受命对此展开调查。2014年11月，时任国际足联道德委员会裁决小组主席汉斯-约阿希姆•埃克特，公布了 42页报告摘要，称没有足够的证据重启申办工作。报告全文直至今天才公布。关于俄罗斯，加西亚在报告中说，目前担任俄罗斯总统的时任俄罗斯总理普京，积极支持该国的申办工作并发挥了重大影响力，但“没有明显违反国际足联在这方面的行为准则”。
关于卡塔尔，加西亚写道，就这份报告所发现的2022年卡塔尔世界杯申办过程中可能没有达到国际足联道德规范标准的行为而言，罪责因为—个事实而减轻，即对这些问题没有遮掩，与调查小组很合作。
报告说，否认自己有过任何不法行为的时任国际足联主席布拉特，对“一个引起公众深度怀疑的有缺陷的过程”负有“一定责任”，不过报告也称赞了他所实施的改革。
【俄罗斯卫星网6月28日报道】“俄罗斯-2018”世界杯组委会与俄罗斯政府并未试图通过任何赠送礼物或是资助金的方式，影响2018年足球世界杯举办国的遴选结果。
27曰国际足联公布了独立调查官迈克尔•加西亚完整的报告。报告消息表示：“国际足联执行委员会委员们所收到的来自‘俄罗斯-2018’组委会的礼物，仅仅具有象征意义。虽然所有国际足联执委会委员们的食宿及差旅经费均由俄罗斯全部负责，但这样的开销是完全符合国际足联的现行规则的。”
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