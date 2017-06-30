iPhone问世十周年 起步时曾曲折艰辛

英媒称，本周，美国苹果公司的iPhone手机问世满十周年，这让人想起iPhone起步时的艰辛曲折，也让人们很想知道它今后要往何处去。
据路透社伦敦6月28日报道，从2007年6月29日到现在，苹果公司已卖出了逾10亿部iPhone手机，不过第一代iPhone推出时没有应用软件商店，并且仅限于使用美国电话电报移动通信公司的网络，相比今天的iPhone性能有限。
在初始销售萎靡的情况下，苹果公司大幅下调售价，以刺激节假日销量。
苹果公司的iPhone开发人员托尼·法德尔接受路透社记者采访时说：“iPhone问世之初的商业模式是一场灾难。第二年我们进行了调整，找到了出路。”
十年前，虽然苹果公司在首席执行官史蒂夫·乔布斯的领导下已经将业务拓展到计算机以外的领域，开发出iPod，但是iPhone这个概念问世时还是让苹果的一些供应商感到意外。
天钩公司曾为早期iPhone提供定位技术。该公司的戴维·贝尔斯托说：“我们现在还保留着史蒂夫·乔布斯当年的语音留言，他打电话给我们公司的首席执行官兼创始人。结果，他以为是办公室的某个人作弄他，两天后才给史蒂夫·乔布斯回电话。”
2008年，iPhone开始飞速发展，推出应用软件商店，让开发人员编制和销售手机应用软件，苹果公司抽取部分收入。
十年后的今天，服务收入已经成为苹果公司增长至关重要的一部分，去年实现243亿美元的营收。
iPhone的粉丝和投资者翘首企盼十周年纪念版iPhone8，想知道iPhone8是否会增添足够多的新功能，从而吸引新一代人使用苹果设备。iPhone8预计今年秋天上市。
伯恩斯坦研究公司的分析师们说，新款iPhone可能配置三维测图感应器，支持融合虚拟世界与真实世界的“增强现实”应用软件，并采用更轻便灵活的新式有机LED显示屏。
十年前，iPhone进入市场时，手机市场基本被黑莓手机和微软设备所占领。如今，iPhone主要与使用谷歌安卓软件的手机竞争，安卓软件的销售对象是韩国三星电子有限公司和世界各地的其他制造商。
虽然现在全球使用安卓软件的智能手机占多数，但是苹果公司由于其手机普遍价位高，因而仍然攫取了行业内最多的利润。
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