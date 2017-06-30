特朗普正试图制订自己的“温言在口”战略

上周当国务卿雷克斯•蒂勒森到参议院为特朗普政府给国务院制订的计划辩护时，参议员对他的态度不大好。蒂勒森承认，将国务院预算削减近30%的拟定方案“需要作出艰难的决定”,但他后来又说“拨款的多少并不等于结果的好坏”。
没人买他的账。参议院外交关系委员会主席鲍勃•科克宣称整件事都是在“浪费时间，他们提出的预算并不是我们要处理的预算。根本就不是”。
大幅增加国防预算遭批
长期批评特朗普的参议员林赛•格雷厄姆称，预算的编制“既激进又鲁莽”。这句话出自曾任中央司令部司令的詹姆斯•马蒂斯之口。当年，马蒂斯呼吁增加国务院的预算，否则他将“不得不购买更多子弹”。但现在，作为国防部长的乌蒂斯似乎赞同特朗普削减国务院预算的计划，或至少他对该计划保持沉默。
特朗普预算受到的强烈反对不应该使人感觉诧异。3月，当特朗普的初步“瘦身”预算预估，大多数政府部门都将大幅削减预算以弥补计划为五角大楼和国土安全部大幅增加的预算时，共和党人和民主党人都立即对这个初步预算案表示反对。
特朗普显然没有被吓住，他选择斗争，而不是妥协。但这确实引出了这样一个问题：他为何要往如此不得人心的提议上固执己见？为何特朗普总统对国务院如此轻视？也许特朗普自认为，他不过是在追随颂
扬军事实力优点的前任总统们。但是，当大概念归结成140个字符时，其中的一些微妙之处便消失了。
例如，里根说过“以实力求和平”这句话适合做标语——但他并不主张卷入高风险的外交活动，即便对“邪恶帝国”也是如此。里根绝不会考虑将国务院预算削减三分之一之类的事情。西奥多•罗斯福说过“大棒在手”是真的，这是另一句适合推特时代的口号，但他却因协助终结俄日战争的谈判而被授予诺贝尔奖，他还是外交行动的坚定信仰者。
特朗普总统显然没有掌握老罗斯福那句著名格言的前半部分:“温言在口。”但特朗普似乎决意要花更多钱在军事上，为了达到这一目的，他愿意削减任何其他部门(国土安全部除外)的联邦预算。不过，美国
的军事大棒已经很大了——当然远比老罗斯福所能想象的任何东西都可怕得多一但就特朗普而言，它还是不够大。
专家称军事需配合外交
许多严肃的国家安全专家赞同特朗普的观点。例如，埃利奥特•科恩在其著作《大棒：论软实力的局限性和军事实力的必要性》中解释道：“美国需要比现在拥有的规模大得多的军队。”
而且美国必须愿意动用军队。尽管事实是美国人已经厌倦了拖延了 15年的冲突，但科恩解释说美国仍必须作好发动——而不仅仅是阻止——更多战争的准备。他写道:“军事实力是有关消灭、重创、摧毁和杀戮的能力……其中毫无可爱之处。然而，这是必不可少的……或许，现在比任何时候都是如此。”与此同时，科恩摒弃了过去限制使用武力的做法。他解释道：“暴力是最不坏的政策选择。”
特朗普的表现看上去像是读过科恩的书一样，至少读过这本书的书皮。特朗普毕竟发誓要“炸飞”伊斯兰国’组织”，并吹嘘要授权“我的军队”对阿富汗的目标投下大型空爆炸弹。特朗普会做很多事，但没人怀疑他诉诸武力的意愿。
具有讽刺意味的是，埃利奥特•科恩讨厌特朗普。科恩很可能不赞成特朗普削减国务院预算的做法。科恩在《大棒》一书中解释说，“美国在动用军事实力时必须配合外交行动，两者共同服务于美国外交政策”。但现在，随着特朗普企图为五角大楼谋取更多资金，科恩被迫目睹这一切。如果特朗普继承的大棒变得更大，那么科恩和其他像他一样热衷于更频繁动用更大规模军事力量的人可能会悄悄欢呼这一结果，同时希望掌握着如此大权力的人不会选择以鲁莽的方式行使这一权力。
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