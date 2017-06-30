新自由主义令美国民主“崩塌”

哥伦比亚《旁观者报》日前对美国知名学者诺姆·乔姆斯基进行了专访，请他就当今世界的政治和社会局势发表看法。
《旁观者报》问：全球范围内民族主义的复兴为什么是危险的？
乔姆斯基答：很不幸的是因为其复兴的方式：他们的阵营与我们的阵营对立。如果说民族主义是强化一种文化认同感的方式，它是可以无害甚至是良性的。但当它变成一种敌意、害怕和威胁的表达方式时，就不是这样了。后一种形式的民族主义拥有无需赘言的骇人过去。
问：面对这样混乱的局面，很多人会问“国家”将发生怎样的变化？鉴于全球化与排外正在同时发生……
答：当前，在主要社会中，私人权力和国家权力联系十分紧密。在美国，“国家”处于有史以来最强大的阶段，私人权力的集中很长一段时间以来对选举和政策制订形成了压倒性的影响，与此同时又依赖于“国家”以维持其力量和全球影响力。
问：为何“恐惧”在当今的政坛扮演着关键角色？
答：有很多原因，但其中很关键的一点是长达30年的新自由主义政策的冲击。这使得绝大多数民众趋于贫困，而财富高度集中在一小部分群体手中，民主已经崩塌。
问：能否给我们一个具体例子？
答：2007年，美国正处于经济危机爆发前新自由主义奇迹的顶峰，非管理层员工经通胀调整的实质薪资低于1979年，也就是新自由主义实验开始的时期。这相对于上世纪五六十年代前所未有的增长来说是一个戏剧性的变化。这一冲击对拉美来说更是严重。
问：对那些有工作、背负债务、需要养活家庭的普通人来说，在这样的世界新秩序中能做些什么？
答：如果他们想拥有一个有尊严的未来的话，他们的任务就是改变这一新秩序，而且是极大改变。普通公民显然在更自由的社会中才能拥有更多机会。
问：世界政坛的种种意外显然包括特朗普的胜选，他怎么会在如此短的时间内变得这么受欢迎？
答：特朗普在竞选中动用了极大的宣传力度，不过更应让人关注的是桑德斯阵营的成功，这对美国政治历史来说是一个非常大的突破。
问：这怎么说？
答：在超过一个世纪的时间里，美国大选都是“买来的”，大选结果和策略都可以从竞选阵营资金的来源进行推断。但桑德斯在参选之前名不见经传，既没有私人资助也没有企业资助，更不是媒体的宠儿。
问：也就是说桑德斯曾有机会赢得大选？
答：如果不是奥巴马-希拉里团队的暗箱操作，他很有可能赢得民主党内提名，甚至最终入主白宫。当时他是国内拥有最广泛民意支持的政治人物。
问：那么，桑德斯和特朗普这两位南辕北辙的候选人成功的意义是什么？
答：桑德斯和特朗普的成功反映出针对欧美主要政治机构的强烈抵制态度。在其他地区也是一样，新自由主义对普通民众的攻击所激起的反抗已经带来直接的政治和经济后果。
问：在这样的全球背景下，民选政府领导下的拉美在与特朗普政府的冲突中将处于怎样的位置？
答：我们可以预料的是，特朗普政府将继续维持美国针对拉美以民选为基础的独立政府的传统敌对立场，甚至更加敌对。迄今为止，特朗普除了激起了墨西哥的民愤外很少谈及拉美，但这不会改变其对拉美政策的大方向。
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