北约盟国迫于美压力连增军费

北约秘书长延斯•斯托尔滕贝格周三称，北约欧洲盟国和加拿大将共同把2017年防务开支提髙4.3%，此举的部分目的是向美国表明，他们致力于承担更多成本。
美国总统特朗普把盟国增加开支问题作为工作重点，他借5月首次出席北约峰会之机在开支问题上严厉斥责欧洲领导人。北约盟国当前的防务开支处于历史最低水平，也未满足北约设定的防务开支占国内生产总值2%的目标。
今年的增支之举是三年前停止削减防务开支以来增速最快的一次。2015年和去年的增幅分別为1.8%和3.3%。但目前尚不清楚新的增支举措能注多大程度上推动防务开支规模接近北约设定的目标。周四将公布各盟国的防务开支数字。北约2017年的总开支将约为2800亿美元，三年累计增幅达460亿美元。
北约秘书长斯托尔滕贝格周三在北约防长会议前夕称，北约欧洲盟国和加拿大今年的防务开支将增加4.3%。美国总统特朗普一直在施压，要求北约盟国增加防务开支。
斯托尔滕贝格对记者说，我们预计在2017年将进一步增加年度防务实际开支，增幅将高达4.3%。”特朗普一直斥责北约盟国没有在分担防务负担方面做更多工作。上月在北约峰会上，他还直言不讳地向北约盟国重申，如果不能做好分内工作，就不能指望华盛顿予以保护。
特朗普的有关表态令很多北约盟国，特别是德国感到震惊。但斯托尔滕贝格说，鉴于美国领导的该联盟当前面临诸多挑战，特朗普总统的要求可以理解。他说:“我对特朗普强烈关注开支和要求分担防务负担等持欢迎态度。与此同时，我也要强调，盟国应加大防务投资力度，这倒不是为了取悦美国，而是因为这符合他们的利益，他们也已作出承诺。”
斯托尔滕贝格称，28个北约盟国曾在2014年承诺，将在10年内把防务开支占本国年度GDP的比重提至2%。但截至目前只有美国、希腊、英国、爱沙尼亚和波兰5国达到上述标准。斯托尔滕贝格表示，罗马尼亚将于今年达标，拉脱维亚和立陶宛将于2018年达标。
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