牛比人重要？——印摄影师系列照片呼吁保护女性

印度一名年轻摄影师高希最近在印度网络圈爆红，因为他让女性戴上牛头面具拍摄一系列照片，抗议印度教激进分子以保护牛为由施暴，强调“保护妇女比保护牛更重要”。髙希认为，考虑到过去一年不断出现以保护圣牛为名的暴力事件，让他決定拍摄这套照片。
23岁的高希最近在Instagram张贴一系列让妇女戴上牛头面具拍摄的照片，在许多印度网友当中广为流传。高希通过这组照片，提出了一个严肃的问题：“妇女和牛比起来，是否不太重要？如果我们能保护牛，为什么不能保护女性？”根据印度国家犯罪统计局2016年统计，印度平均每天发生95起强奸案。被印度媒体称为“强奸之都”的新德里，平均每天都有6起强奸案，这些都还是已经报案的数据，据估计，还有许多被害人担心名声而不敢报案。
高希强调，他要利用艺术进行无声抗议，他说：“在我的国家牛比妇女的生命还要重要，而且拥有更多安全保障。”印度一些反对党和批评者指控执政的印度人民党以及“民族志工组织”，利用保护圣牛的议题，在执政省发布禁牛令，煽动印度教徒，并从中获取政治利益，因此经常对一些以保护圣牛为名的暴力事件默不作声。
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