哈利·波特是如何改变世界的

20年前的今天，也就是1997年6月26日，英国一家小型少儿读物出版社冒险出版了一部儿童小说，它是一位单身母亲的处女作。这位单身母亲7年前在一列晚点的火车上首次迸发出这个故事的灵感。这位作者就是J• K•罗琳。她的小说——《哈利•波特与哲人石》——一年后在美国以《哈利•波特与魔法石》的名字出版，并从此改变了世界。
“现象级”作品
“哈利•波特”系列作品已经发展为一种无所不包的现象，它的规模如此宏大，以致从笔者所处的制高点也很难看清它的全貌：感觉就好像是出版业、粉丝效应以及儿童文学和所有流行文化一直都是我们今天看到的样子。但是，“哈利•波特”系列对它所触碰到的一切都产生了重大影响。它令改编青少年书籍成为电影的产业成为流行文化最强大的势力之一。它改变了出版儿童读物的商业模式。它还向整整一代人介绍了如下理念，即与你喜爱的流行文化互动是可能的，你可以撰写关于它的文章以及同人小说，创作关于它的音乐与艺术，并围绕它打造一项产业。
“哈利•波特”系列小说20年前在英国问世时取得了不错的成绩，它赢得了雀巢儿童图书奖并为其出版商布卢姆斯伯里出版社赚取了可观的销售收入。但是，只有在学者出版社以10.5万美元的惊人价格(这大约相当于当时外国作品版权售价的10倍)购得它的美国出版权后，该小说的传播才开始接近现象级水平。
购买“哈利•波特”系列小说版权的学者出版社编辑阿瑟•莱文对能够在美国大卖的英国书籍独具慧眼。他先前就购买过《红墙》和《黑暗物质》等作品的美国版权。但是就连他也没想到“哈利•波特”系列能壮大到今天的地步。他只知道自己喜欢那部小说，并且想要出版它。
学者出版社的一位发言人在2002年回忆道，该出版社总裁芭芭拉•马库斯“当时不停地问：‘你爱看它吗？’阿瑟的回答是肯定的。于是我们就放手一搏了”。莱文在2007年说:“我当时愿意冒比那更大的险，如果说我必须那么做的话。”
2012年的一项研究发现，55%的青少年小说销售都是由成人贡献的。从很大程度上讲，这一繁荣要归功于“哈利•波特”系列，它意外地受到儿童和成人的共同欢迎，而且它使表面看来为儿童撰写的书籍被成人所接受。对一些批评人士而言，这一变化令人不安，因为它说明成人的思维太迟钝、头脑太愚蠢，以至于无法欣赏真正为成人所写的书籍。但是，有很多原因能让一名成人爱上“哈利·波特”系列小说。
壮大儿童文学
以下是“哈利•波特”系列作品改变出版业的两种方式，及这些变化如何影响其他流行文化：这些书开辟了出版针对儿童的长篇作品的先河。在“哈利•波特”系列之前，人们通常认为儿童的注意力不足以阅读长篇作品。但在“哈利•波特”系列成为一股不可阻挡的文化潮流，并且粉丝们无疑都会一直购买后，这些书开始变得越来越厚。该系列作品的最后四卷都是超过700页的大部头。
“哈利•波特”系列让儿童文学成为一股不可阻挡的力量。在“哈利•波特”系列出现后，儿童文学成为一个拥有大量畅销书的门类。2004年，在“哈利•波特”热的带动下，其他儿童文学作品销量一年增长了2%。此后，儿童书籍市场整体销售增长了52%(每年4％)。相比之下整个书籍市场自2004年以来增长了33％。读着“哈利•波特”系列长大的一代人喜欢读书——千禧一代读书更多——它也创造了一种文化现象，即儿童书籍成为主要的文化力量，并为好莱坞提供了灵感来源。
电影公司从儿童畅销书榜单中寻找可拍成下一个“哈利•波特”系列的素材：于是出现了《暮光之城》、《饥饿游戏》和《分歧者》等等系列电影。在“哈利•波特”系列出现之前，将青少年图书改编成电影还是一种新颖的想法，但现在不是了，因为这个小魔法师和他的朋友们改变了整个行业。
影响流行文化
“哈利•波特”系列所触及的文化领域非常庞大：一项2011年的调查显示，年龄在18岁至34岁的美国成年人中，三分之一的人至少读过一本“哈利•波特”系列作品。但真正让“哈利•波特”系列引发关注的原因是人们对“哈利•波特”系列的喜爱(以及不断喜爱的)方式。
第一也是最最要的，这一系列让极客变得很酷。人们通常不会孤立地读“哈利•波特”系列；他们要跟朋友讨论，然后发现更多跟他们一样喜欢这套书的朋友。这种模式跟“网络2.0”现象的崛起同步——即一个互动交际越来越多的互联网。随着“哈利•波特”粉丝们在网来越活跃，他们经常在一起讨论青少年小说、奇幻小说以及科幻小说。
影迷圈内外都感受到了“哈利•波特”粉丝们的创造力。在21世纪头十年初哈利•波特”粉丝论坛、同人小说、粉丝艺术文献库和电子邮件讨论群在互联网上迅速涌现。“哈利•波特”大会吸引了成千上万粉丝，“哈利•波特”角色扮演在大型动漫展上成为人们熟知的景象。
与此同时，随着“哈利•波特”粉丝在YouTube网站上成立一连串专门演绎书中各种人物的音乐团体，“巫师摇滚”潮流大行其道。后来又出现了另一种完全属于“哈利•波特”粉丝的娱乐活动：魁地奇(必须骑着扫帚进行球类比赛——本报注)。2005年，美国佛蒙特州米德尔伯里学院的学生们创造了首个现实版魁地奇游戏，并且发展为一项国际性学院赛事。
许多“哈利•波特”粉丝继续在主流文化中留下重要印记。作为密歇根大学剧团成员之一，年轻的达伦•克里斯在YouTube上颇受欢迎的“哈利•波特”粉丝音乐剧中饰演了哈利•波特，受到热捧，为他嬴得了电视剧《欢乐合唱团》中布莱恩的角色，并开启了他在百老汇的职业生涯。
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