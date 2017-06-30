德国多家面包厂曝出卫生丑闻

德国南部巴伐利亚州多家面包厂近日曝出卫生状况肮脏不堪。老鼠、蟑螂在面粉里爬来爬去，甚至在面包里发现了老鼠粪便。
据《南德意志报》报道，一家名为“食品观察”的德国消费者保护组织向政府监管部门询问对巴伐利亚州８家大型面包厂的卫生检查结果，得知在２０１３年到２０１６年间进行的６９次检查中，这８家工厂都被查出问题。检查人员在面粉中发现老鼠、蟑螂和金属屑等。其中有３家工厂的卫生状况尤其糟糕，而这３家工厂为巴伐利亚州上百家面包店供货。
该组织表示，巴伐利亚州发现的问题并不是个别现象。在德国每年例行食品检查中，每４家面包厂中就有一家卫生不达标。
另外，该组织还批评监管部门只是将问题记录在案，却没有及时公之于众。
德国并不是第一次曝出面包厂家的卫生丑闻。２０１２年，监管部门在巴伐利亚州最大食品企业穆勒面包厂生产车间里发现了老鼠、蟑螂和飞蛾。此后，德国修改了相关立法，规定只要食品企业因卫生问题被处以３５０欧元及以上罚款，或屡次违规而不整改，监管机构就必须对相关企业点名批评。
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