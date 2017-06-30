苹果抽成是笔大生意！应用商店半年狂赚49亿美元

近几个月来，苹果一直走在行业的风头浪尖。原因无它，那就是苹果决定在应用内的打赏功能纳入App Store的“应用内购买”服务，这也使得许多直播平台的开发者纷纷表示不满意。但虽说如此，苹果还是在这次的举动中赚取了巨额的利润收入。
应用商店半年营收比10年前苹果总收入多40%
市场研究公司SensorTower的数据显示，从2017年上半年，苹果通过应用商店获得49亿美元营收。而十年前，苹果全年的净收入都只有37亿美元，
这意味着苹果应用商店今年上半年不仅超过了当年的净收入，还多出了40%。
一直都听库克说，苹果应用商店很赚钱。嗯，现在明白了。
2013年，苹果靠抽成获得的收入在全年收入中的比例仅为1%，去年就达到了3.4%，而今年有可能会继续增加，最终达到5%。
今年1月初，苹果曾透露，2016年App Store营收达到285亿美元。按苹果30%的抽成惯例，公司获得85亿美元，开发者获得200亿美元。2015年App Store营收超过200亿美元，这意味着苹果收入约为60亿美元，开发者则获得超140亿美元的收入。
6月2日，苹果还宣布，App Store自2008年上线至今，已经向开发者支付了超过700亿美元（约合人民币4764亿元）分成。同时，在过去的12个月苹果App Store软件下载量增长了70%以上。
App Store的营收增长主要来自中国市场
虽然App Store的营收逐年上涨，但iPhone的销量已经开始下滑。分析人士认为，在这样的情况下，App Store的营收增长主要来自中国市场应用销售的提升，新的游戏，以及用户订购模式的发展。这样看来，尽管iPhone在中国区的销量暴跌，但App Store又把这些钱赚了回来。加上苹果还要从原创作者的赞赏中抽取30%的分成，预计今年中国区App Store的营收依然可观。
随着iPhone 8等重磅新品在秋季的推出和上市，再加上年底的圣诞购物季和黑色星期五，苹果在应用方面的抽成收入还会大幅增加，预计会超过100亿美元。
不过苹果的这一做法也有争议，其对iOS应用软件和软件使用过程中的打赏等消费抽取三成收入是强制性的，大幅减少了应用软件开发商的收入。
不过，对于库克来说，半年的时间就能赚到了49亿美元，与那些反对的声音来相比，还是金钱来得更实际一些。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost