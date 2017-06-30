天津打造“无现金城市”

天津市网信办近日与阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团签署合作协议，宣布共同推进“无现金城市”建设。预计今年年内，天津将逐步实现交通、医疗、教育、社保等多个民生领域的无现金化。
据统计，天津已上线了5大类44项支付宝城市服务，包括电力、燃气、热力、有线、自来水等，212.7万名天津市民在手机上完成了日常生活缴费。2016年，天津支付宝“城市服务”使用人次环比增长16倍。目前，天津支付宝实名用户占常住人口近五成。
根据协议，双方未来将在交通出行、商业、民生、政务等领域开展合作，试点医保移动支付、养老金领取远程验证等。
2017年6月初，位于天津东部的滨海新区开通了第一条支付宝扫码乘车的试运行公交线路，目前每日交易量超过300笔。预计今年内天津市将逐步实现城市公交、高速、客运等的支付宝购票、扫码乘车，出行效率将大幅提升。
预计到今年年底，天津线上“城市服务”还将陆续上线电子身份证、电子社保卡、个税查询、公积金查询等功能。
26日，天津商业大学在支付宝上正式上线“电子校园卡”。公共管理学院会展经济与管理专业学生胡沙说，这款内置于支付宝的虚拟卡，除了支持校园充值、学费缴纳、网球场收费等功能外，还可以直接到超市、食堂消费，能解决大学期间大概300项缴费项目。
天津大型综合性批发市场新万隆大胡同的多位商户负责人表示，无现金交易既方便又安全。“顾客扫一下收钱码，手机马上就收到到账提醒了，而且再也不担心收到假钞了。这对于我们这些一天有几万元、旺季十来万元流水的商家来说，真的太方便了。”
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