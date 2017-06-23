“中国应不应该接收难民”引发全民讨论，元芳你怎么看？

6月20日（世界难民日），联合国官微发布了视频“我们和难民站在一起”，引起诸多媒体官微转发，同时号召广大网友同情和支持难民。一些媒体和名人也发布微博支持，FT中文网及中国某知名女艺人也于当日发布类似内容的微博。此言一出，引起一场关于“中国应不应该接收难民”的全民讨论。
在这些微博下面，部分网友评论支持中国接收难民；而大部分网友却认为难民问题并不是中国造成的，不应该接收难民，还有网友表示：造势中国应接收难民的人别有用心。
这个话题引发广泛讨论。网友“唐纳德说”在微博上还发起了投票“你是否愿意中国接受难民？”，截至6月22日12点，短短一天，就有超过15万人参加投票，其中支持接受难民的只有2.5%。
世界上发生了那么多的冲突，甚至是战争，造成了严重的大量的人员伤亡、财产的损失，那么多难民流离失所，值得思考难民之殇到底是谁的问题？
如何解决难民问题？其实中国外交部早已给出了回复：需要从根本上解决一些地区的发展和稳定问题。事实上，中国一直在向难民提供人道主义援助。
对于“中国该不该接收难民”这个问题，你怎么看？
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