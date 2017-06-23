世界气象组织警告今夏极热

【埃菲社日内瓦6月20日电】世界气象组织今天警告说，今年夏季欧洲以及亚洲部分地区将迎来类似欧洲目前正在经历的热浪。今年，地球将经历“极端炎热”的一年。世界气象组织专家奥马尔•巴杜尔在一个记者会上表示，该组织预计，今年夏季欧洲等多个地区将迎来更多的热浪天气。
目前，欧洲正在受到异常高温天气的影响。巴杜尔说，在新一轮热浪来袭后，“极端炎热”的一年仍将继续。他说：“热浪天气是正常的自然现象，尽管人们会认为这种髙温是异常的。但最近10年来，在气候变暖的影响下，异常高温天气已变得越来越频发。我们应该为应对更加频繁的热浪做好准备。”目前的热浪天气让欧洲今年的夏天异常炎热。5月和6月的气温水平非常高，已达到历史记录的第二高水平。历史同期最高温度出现在2016年。
【美联社美国菲尼克斯6月20日电】在这个夏季开启的第一天，美国西南部预计会出现多年难得一见的极端髙温天气，导致航班被迫取消，电力供应紧张。亚利桑那州菲尼克斯市的气温可能达到120华氏度(约合49摄氏度)，辛勤劳作的工人恐伯要苦不堪言。在天气预报显示超高气温后，停在菲尼克斯天空港机场的美航40多架飞机被迫“趴窝”。亚利桑那州今天气温极高，而且热浪同时席卷了内华达州和加利福尼亚州。
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