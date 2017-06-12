库卡联手美的研发个人助理机器人

英媒称，德国最大的工业机器人制造商库卡机器人集团计划在中国家电制造商美的集团的帮助下大举进军个人助理机器人行业。美的2016年以45亿欧元收购了库卡。
据英国《金融时报》网站6月18日报道，德国库卡机器人集团计划进军个人助理机器人领域。
2009年以来一直担任库卡首席执行官的蒂尔·罗伊特告诉《金融时报》记者，他认为，利用美的在消费行业的特长，制造能帮助人们从家务劳动中解脱出来的机器人前景光明。他说：“美的没有机器人或自动化业务，所以库卡就是美的的自动化业务。而且它们都与消费行业密切相关。所以我们希望联手开发消费机器人。”
库卡因特斯拉和保时捷使用其橙色机械臂制造汽车而闻名全球。但它还从未生产过类人机器人。
罗伊特说，消费行业正以“大大超过”工业领域的速度发展。他的希望是，美的能整合带有“德国DNA”的力量，制造出家用机器人。
但他没有透露会研发哪种机器人。近年来，库卡已扩大了产品阵容，新增体积较小、更灵活的“协作机器人”，其中包括专门协助工人完成精细组装工作的“智能型工业作业助手”。
库卡说：“我们从这个方向走向消费市场；美的来自另一个方向，而我们在中途相遇。”库卡不太可能制造除尘或除草的低端机器人，而是有兴趣开发个人助理机器人，比如可帮助照看老年人的机器人。库卡目前正在重新构想这种助理是否需要手臂和脸庞，或它们能否以其他方式自由移动并履行职责。
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