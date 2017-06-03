美退出巴黎协定救不了煤炭业

美国总统特朗普已经兑现了其退出巴黎气候协定的竞选承诺。现在，重要的是：让美国的煤炭再次伟大。在宣布退出这份应对全球变暖的国际协定时，特朗普竭力称许在宾夕法尼亚州、俄亥俄州和西弗吉尼亚州开采煤矿的做法，说巴黎协定原本会禁止这些煤矿的开采。可以肯定的是，好几处新煤矿已开始开采了。不过到去年底，美国的煤矿数量仍只有上世纪70年代煤矿总数量的1/7。
特朗普还说，巴黎协定允许印度将煤产屋翻番并允许中国增加煤需求量，却因这两项内容惩罚美国。不过，美国国内使用煤的意愿并不强——原因是天然气便宜，而不是政治因素。无论有没有巴黎协定，市场力量都使美国难以重启煤炭生产、建设燃煤电厂或者提供采煤工作。彭博信息研究公司能源分析师安德鲁•科斯格罗夫说:“煤矿已经关闭，不可能再重新开张。低廉的天然气价格最终在很大程度上降低了美国的煤产量。”
2008年，美国创下12亿吨煤的产量纪录，美国一半的电是靠燃烧化石燃料获得的。之后出现了开采页岩油的盛况，价格低廉、燃烧更清洁的天然气喷涌而出。自此，美国的发电机大幅增加了对天然气和可再生能源的使用，如今天然气已成为美国发电站最主要的燃料。与此同时，随着消费者更有效地使用能源，总的电力需求已停止增长。
随着美国的绝大多数煤都被运往该国不断缩小的、 需要烧煤的电站，它在经济上几乎没有增力产虽的需求。到2016年，美国的煤产量为7.28亿吨。根据能源信息局的数据,3月燃煤发电占美国发电总量的28%。特朗普在发表讲话时对中国依据巴黎协定可建造“数以百计”新燃煤电站的想法感到痛惜。他说:“我们无法建厂，但他们可以。”实际上，中国已设定了使用更多天然气以缓解日益严重的空气污染的目标，且它对这种更清洁的燃料的消耗在不断增加。
不管怎样，煤炭业巨头皮博迪能源公司对特朗普退出巴黎协定的决定大加赞赏。公共事业部门让许多陈旧的燃煤电站关闭，并用新的燃气电站取而代之。目前美国没有在建的新燃煤电站。经济解释了这一趋势——以田纳西河流管理局为例，政府拥有的电力供应商长期以来一直依赖煤炭，但它计划到2018年底关闭现存燃煤电站中的—半，并用天然气、核能和可再生能源发电的电站取而代之。
田纳西河流域管理首席执行官比尔·约翰逊5月31日说：“这一趋势是由于商业计算而非任何环境标准驱动的。我们走在对我们的顾客最有利的道路上。”
实际上，煤炭企业和投资者已因环保规则的放松而受益，美国的煤产量比一年前有所增力。但美国新开采的煤矿主要是生产冶金煤的，它在总产量中只占很小一部分，用于钢材冶炼而非发电。在中国限制本国冶金煤产量后，冶金煤的价格上涨了两倍，并在今年飓风席卷澳大利亚海岸并扰乱全球供应后再次上涨。
当能源领域——天然气、风能和太阳能——的工作岗位大幅增加了。美国能源部称，发电行业从煤向清洁能源的转变在可再生能源领域创造了大屋工作岗位，使太阳能企业成为最大的雇主，其雇员数量是煤炭业的两倍。虽然煤矿企业的高管们称赞了特朗普的讲话，但太阳动力公司首席执行官汤姆•维尔纳发表了不同意见。他说:“真不幸。这原本是可以预防的错误。与创造就业机会的说法相矛盾。”在提到太阳能企业就业岗位的增加时，他说:“试图在长期趋势上做短期交易是有风险的。”（彭博新闻社）
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