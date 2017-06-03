俄将恢复生产“海燕”级护卫舰

俄将恢复生产11356型“海燕”级护卫舰。该型护卫舰的生产曾因基辅拒绝供应发动机而中断。联合造船集团将在2018年重启建造3艘11356型护卫舰的工作。此前建造工作暂停，是因为基辅拒绝提供燃气涡轮发动机。继续建造的决定，是在俄罗斯M70FRU和M90FR新型燃气涡轮发动机得到初步测试结果之后做出的。专家认为，11356型护卫舰数虽增加能大幅提升海军在地中海、大西洋中部和北部水域以及北冰洋水域的战力。
该型潜艇原本要建造6艘，仅建成了 3艘，目前均在黑海舰队服役。其余3艘建造进度不一，都保存在加里宁格勒琥珀造船厂里。它们原定是要进入波罗的海舰队服役。由于乌克兰不再供应俄方已经提前付款的DS71和D090发动机，这3艘舰船的建造工程被冻结。眼看无法完工，军方曾打算将它们出售给印度海军。
联合造船集团总裁阿列克谢•拉赫曼诺夫称，这3艘的建造工作将在 新型发动机通过相关测试并完工之后，于2018年重启。他解释说多亏了设计方案在很大程度上是基于俄产燃气涡轮发动机的半成品，因此舰船的构造无需进行大改动。”海军总参谋部的消息人目前在考虑的方案是将两个M70FRU发动机“串联”布置。据初步估计，这能使舰船足大功率达到1.4万马力。最大航速达30节，这相当于每小时60公里左右，对当今的舰船来说还算不错。最大续航里程是4850海里，约8500公里，足以在不补充燃料的情况下，从波罗的海军事基地抵达俄罗斯在叙利亚塔尔图斯的基地。
海军武器专家亚历山大•莫兹戈沃伊认为，将11356型护卫舰建完的 决定值得褒奖。他说:“我们的海军很需要它们,倘若将它们卖给印度，我们将失去3艘好军舰。它们很独特，能在地中海、大西洋中部和北冰洋水域开展行动。这类军舰严重匮乏。”
11356型护卫舰长125米，宽15米，定员180人。舰上配备8个能发射“口径”巡航导弹和“缟玛瑙” 超音速反舰导弹的ZS14发射装 置，还有100亳米口径的A-190型舰炮，4套533毫米鱼雷发射装置。 该舰还可搭载卡-27直升机或卡-52武装直升机。（俄罗斯《消息报》）
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