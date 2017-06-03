美要退出巴黎协定引各方不安

【美国《纽约时报》网站5月31日报道】三位了解情况的官员说，预计特朗普总统将让美国退出巴黎协议，兑现他的竞选承诺。但此举将严重削弱这项具有里程碑意义的气候变化协定，该协定几乎让所有国家都承诺采取行动控制全球变暖。
一位白宫高级官员警告说，总统声明的具体措辞今天上午还未确定。这位官员说，退出协定可能会伴随相关的法律解释。特朗普已经证明，在公开宣布任何决定之前，他都可能改变主意。他将在今天下午召见国务卿蒂勒森，后者主张美国继续留在巴黎协定里，并且可能继续游说总统改变主意。在巴黎协定问题上，正反两方面都有顾问在对特朗普施压。但是，特朗普似乎认定，美国留在协定里将损害经济，影响中西部等地区的就业——那是他最热情的支持者生活的地方,同时破坏他“美国优先”的主张。
作为全球最大经济体和第二大温室气体排放国，美国的退出不会使这个有195个缔约方参与的协定解体，但可能引发连锁反应,对地球产生深远影响。其他一些勉强加入的国家现在也可能退出协定，或者弱 化减少温室气体排放的承诺。普林斯顿大学教授、政府间气候变化专门委员会委员迈克尔•奥本海默说:“美国的行为必定会在其他刚刚幵始认真对待气候变化的新兴经济体中产生连锁反应，比如印度、菲律宾、马来西亚和印尼。”外交政策专家说，此举可能破坏美国的信誉，削弱特朗普有关贸易谈判和打击恐怖主义等诸多问题的努力。
经济学家罗列代价
【美联社华盛顿5月31日电】美国总统特朗普宣称，放弃巴黎协定将是美国经济的一次胜利。然而许多经济学家对此表示很大怀疑。他们说，该协定将在可再生能源行业创造许多就业机会，足以弥补高污染产业失去的岗位。如果美国退出协定，寻求保护传统的煤炭和石油行业的岗位，那么可能会失去引领世界环保技术发展的机会，从而 无法创造与此相关的就业机会。此外，从长期来看，气候变化本身会对经济增加巨大成本。
巴黎协定也获得大企业的广泛支持，其中包括埃克森美孚公司和壳牌石油公司这样的石油巨头，还有沃尔玛和苹果公司这样的大型跨国集团。经济学家表示,退出巴黎协定、放松减排努力很难创造大量就业机会。芝加哥大学经济学家迈克尔•格林斯通说:“毫无疑问，落实环保条例要付出代价，但它们不是影响就业的首要因素。”专家表示，石油和煤炭等高污染产业的自动化程度已经很高，即使美国放弃巴黎协定,也不可能引发—波大规模的招聘潮。
外国盟友忧虑失望
【美联社华盛顿5月31日电】随着特朗普总统有意率领美国退出巴黎协定的传闻浮出水面，美国的盟友表示忧虑。特朗普自己则继续保持悬念，称他将“听取两方的意见”，但是许诺“很快”会做出决定。
每个人都警告说，直到特朗普最终宣布决定前,任何事情都不是定论。特朗普以在重大决定上改变主意而闻名，而他可能直到最后一刻都在向有着不同议程的内部和外部顾问寻求建议。
退出这一协定将令美国疏离国际盟友、陷入孤立。这些盟友历经多年谈判，终于在2015年达成了这项通过减少碳排放抗击全球变暖的协定。上周出访时，特朗普一再受到来自欧洲国家的压力，要他遵守协定。
【法新社伦敦5月31日电】英国政府一名高级内阁官员周三表示，英国政府对有报道称美国可能退出巴黎协定感到“失望”,伦敦将向华盛顿施加影响,令其“做出正确的选择”。
有报道称美国总统特朗普将宣布美国退出这个历史性的气候变化协定，英国内政大臣安伯•拉德对此回应说:“这令人失望。”拉德说:“不过，我希望我们可以凭借与特朗普总统和美国的亲密关系，试着影响美国,努力确保他们做出正确的选择。”
【德新社柏林5月31日电】欧盟委员会主席容克今天警告美国总统特朗普不要退出巴黎协定。
他在柏林举行的关于欧洲前途的辩论中说:“我是跨大西洋主义者。可是如果未来几个小时或几天内，美国总统说他要退出巴黎协定，那么欧洲有责任‘说那样做不行’。”
【法国国际广播电台网站5月31 日报道】加拿大环境部长凯瑟琳•麦克纳表示希望美国不要退出巴黎协定。麦克纳表示:“我曾经围绕巴黎协定与美国的环境部长和同行进行过多次讨论，由于巴黎协90%的内容还需要进行谈判，所以最好还是到谈判桌上进行商谈。我希望美国留在巴黎协定框架之内。”
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