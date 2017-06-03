菲军警艰难清剿反政府武装

到目前为止，菲律宾政府军从5月23日开始针对“穆特组织”武装人员的交战仍在继续。菲律宾武装部队发言人雷斯蒂图托·帕迪利亚在30日发表声明说，政府与反政府武装在菲南部棉兰老岛马拉维市的激战已造成超过100人死亡。他呼吁当地残余的反政府武装分子尽快向政府投降。
负责此次马拉维市战事的总指挥官罗兰多·鲍蒂斯塔少将29日曾对菲当地媒体说：“穆特组织”的狙击能力让人惊讶,“他们一个狙击手，就能让军方一个连甚至营的行动瘫痪”。菲南部伊斯兰反政府“穆特组织”靠百余人占据了这座城市，并且和政府军拉据了一周有余的 战术:他们靠技术高超的狙击手占领具有战略价値的建筑物顶部，一个或几个人就能看住一条街道或一片区域，让政府军地面部队寸步难行。
23日下午，菲律宾军替根据情报，在马拉维市搜捕“穆特组织”和“阿布沙耶夫”反政府武装人员，进而引发双方交火。令政府军始料未及的是，反政府武装似乎预谋已久，突然从城中多处发起攻击，菲政府军警抵抗不力，在遭受伤亡后退出了马拉维大部分城区。23日夜间马拉维市主要街道和桥梁落入“穆特组织”之手，他们设立了检查站和路障，在街头升起象征“伊斯兰国”组织的黑旗，并对政府设施和市内警察局发动攻击。一伙武装分子还占领了马拉维市监狱，释放了监狱中的100多名囚犯，焚烧了天主教堂和学校，杀害并绑架人质。
考虑到事态恶化的严重性，当日在俄罗斯访问的菲总统罗德里戈•杜特尔特随即宣布中断访俄回国，并宣布南部棉兰老岛等地区实施60天的戒严。24日增援部队到达后，菲军方发动反攻，但惮于对手的狙击能力，考虑到大量市民仍留在城中，菲军方不敢贸然行动，“穆特组织”仍控制了马拉维市四分之三的区域。25日起，军方改变战术，开始使用攻击直升机对敌人的据点进行空袭,同时启用榴弹炮从地面发起轰炸。大火力攻击颇有成效，26日军方宣布，根据找到的尸体和肉眼统计，军方在行动中已击毙31名武装人员。
与此同时，反政府武装分子采取多线作战方式，他们混入因战事逃离的当地居民当中，在不同区域、不定时地对菲政府军发动攻击，以此牵制军方，让军方难以集中力量。26日已有13名军警在行动中殉职，另有40名士兵受伤。对于反政府武装的“游击战”，菲军方发言人乔-阿尔•埃雷拉说:“恐怖分子的位置不固定，他们在移动，所以政府军力也需变换位置，要使我们有超过对方的机动能力。
两千市民被恐怖分子所困
随着政府军行动的推进，反政府武装的伤亡增加， 菲军方26日发现，除了“穆特组织”和个别阿布沙耶夫分子外，敌人中还有外籍武装分子。军方表示,在当天击毙的12名武装分子中，有6人是外国人，他们可能是来自马来西亚、印尼和新加坡的“圣战者”。军方认为，这表明事件并不仅是一场地方叛乱，而是“伊斯兰 国”组织支持下的外国恐怖分子的侵略行为，恐怖分子杀害“异教徒”，试图在菲律宾建立“伊斯兰国”政权。
根据新加坡《海峡时报》报道,新加坡内政部26日确认，有一名新加坡籍男子自上世纪90年代就进入菲律宾南部，参与到当地的恐怖组织活动中，但无法确认该人就是此次马拉维战事的参与者。菲军方说，一些外国“圣战者”在菲律宾已经很长一段时间，在制造炸弹等方面为当地反政府武装提供支援。在交火的第五天，菲律宾政府第一次允许记者进入马拉维市进行拍摄。首批进入市区的当地摄影记者发现，马拉维几乎成为一座空城:在马拉维20万居民中，近百分之九十的人已经撤离市区，或到政府设置的疏散中心避难，或到周边地区投靠亲友。
马拉维城区关门闭户，少见行人；市中心不时传来枪声和炸弹的爆炸声，还有爆炸引起的滚滚浓烟。通往城外的道路上，逃难的人群携家带口，不绝于途。省区危机管理委员会的一名发言人周日说，市内仍有约2000位市民困在恐怖武装分子所控制的地区，他告诉法新社记者，“他们一直在发送短信，给我们的热线打电话，要求我们派遣救援队，但我们进不去他们受困的地方”。该市一个政府工作人员在28日出逃后告诉当地媒体，他们有约50人被困在一栋房子内5天。在冲突发生的第一天，一些反政府武装分子围困了房子，但由于房子中有20个安保人员，武装分子没法进入。
菲政府公布目前已发现19个被杀害平民的尸首。在丧生的平民中，有8名男性是在离幵马拉维市路旁的水沟中被发现，遇害者头部中弹，双手被绑在背后,身旁放有一块写着“叛徒”的纸板。另有4名男性、3名妇女和一名儿童被杀害，尸体 28日在马拉维市内的一所大学附近被发现。
政府军严控城区形势
29日，在战事进行的第七天，军方终于控制了马拉维市的绝大多数区域，开始对剩余的“穆特组织”成员进行清剿。正在前方作战的西棉兰老岛司令部说，他们在29日上午在南拉瑙省(马拉维市所在省份)电力公司和约30个武装分子发生枪战。在击退敌人后，军方救出22名被武装分子劫持了两天的平民。当天，随着军方的挺进，又有163名被困在城中的市民被陆陆续续安全送出城外。
在马尼拉总统府29日举行的记者会上，菲律宾军发言人雷斯蒂图托•帕迪利亚说,除个别区域外，军方已几乎控制马拉维市。目前仍有必要对个別区域进行空袭，以确保清剿全部武装分子，预计战事将很快结束。西棉兰老岛司令部也对外宣布，他们正在对剩余区域进行地毯式搜寻，以确保没有武装分子藏在民宅中。前来增援的菲律宾海军30日表示，他们当天再次击退一伙“穆特组织”残余分子，击毙其中8人,剩余者逃窜。海军缴获两个“伊斯兰国”黑旗、18个重型武器，还有一些军警服。名为罗恩•里马斯的少校告诉当地记者，很可能一些武装分子冒充军警，逃过检查站。
同样在30日，菲律宾国家警察总校罗纳德•德拉•罗沙还确认23日进城的特种行动部队曾遭到“穆特组织”的伏击,抵抗不力的突击队员最终决定撤退，留下一载有武器的装甲车被“穆特组织”夺取，至今该装甲车仍没有踪影。
根据菲军方公布的最新数字，截至6月1日已有 140人在战斗中丧生，其中包括32名政府军士兵和警察，89名“穆特组织”武装分子，19名平民。
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