李克强访德力促两国战略对接

【中央社台北6月1日电】中国大陆国务院总理李克强31日在柏林与德国总理默克尔举行中德总理年度会晤时提出，希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持。李克强表示，中方愿将“中国制造2025 ”与德国“工业4.0 ”等发展战略更好对接，相互平等开放，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。
此外，李克强还表示，在当前国际形势不确定因素依然较多、“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头等背景下，中德应深化合作，“促进贸易投资自甶化便利化, 维护世界贸易组织规则'应对外部不确性。结束访德行程后，李克强转赴比利时布鲁塞尔，与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行第十九次中国-欧盟领导人会晤。
【德新社柏林5月31日电】在与美国总统特朗普出现不和的背景下，德国总理默克尔与中国国务院总理李克强就加强合作举行会晤。默克尔举行隆重欢迎仪式，欢迎李克强对德国逬行访问。鉴于同特朗普之间的意见分歧，双方是否会在外交政策、贸易问题或气候政策上进一步靠拢备受期待。默克尔和李克强也将借此次会谈为7月初的汉堡G20峰会做准备。默克尔和李克强还将出席一场“中德论坛——共塑创新”活动并发表演讲。随后,两人将与中德工商界人士共进午餐。
【德国《法兰克福汇报》5月31日报道】中国国务院总理李克强31日开始访问柏林。此访也涉及一个敏感的议题:电动车配额能否取得突破？
北京计划从明年起对汽车厂商出售的新能源汽车数量采取配额，这让联邦政府和德国汽车厂商喘不过气来。德方希望，在中国领导人的访问过程中，能够获悉更具体的措施以及配额的实施步骤。上周曾有说法称，中方要求如果放宽配额,那么作为回报，欧盟应承认中国的市场经济地位。
【美国《纽约时报》网站5月31日报道】题:中国从特朗普与徳国不和中看到机会几乎冒犯了每一个人的美国总统特朗普走了。急于对话的中国来了。默克尔本周繁忙的外交活动日程似乎显示,她可能有其他选择。
在周一和周二，默克尔接待了印度总理莫迪率领的大型政府代表团。默克尔的发言人强调称莫迪是一位“可靠的合作伙伴”。接着在周三，德国总理又迎來中国国务院总理李克强。这些访问的时机加剧了人们猜测，与特朗普相比,中国在气候变化和自由贸易方面可能是一个更为可靠的合作伙伴。
德国多特蒙德工业大学教授亨里克•米勒撰文说:“特朗普背离了美国的传统领导角色，这将产生不稳定效应。其中一个后果是，全球经济政策将出现新的分化。欧盟和中国将寻找新的合作伙伴，应对全球问题。”中国人视特朗普在欧洲的鲁莽举动为一个可以利用的机会，可以帮助北京与欧盟联手成为一个针对美国的地缘战略平衡力量。一位中国专家表示:“我们可能会看到中美欧三方关系的重要变迁:中欧关系走近，而美欧开始疏远。”
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