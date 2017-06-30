霍建华林心如告宋祖德索偿30万新元 宋：能打赢官司

因认为新浪微博账户“宋祖德”发布了一篇标题为《霍建华与林心如竟然没有领结婚证！》的头条文章，造成霍建华、林心如的形象价值遭到贬损，侵犯了其名誉权，而“微梦创科”公司对微博用户“宋祖德”发布不法信息未尽到合理审查和注意义务，霍建华、林心如分别将宋祖德和“微梦创科”起诉至法院。
近日，北京海淀区法院受理了此案。
诉宋祖德发文构成诽谤
二人分别诉称，微博账户“宋祖德”于今年5月22日发布的文章中配有两原告的合照一张。
该文章包括“经过缜密调查，发现霍建华与林心如并没有领结婚证！”“没有正式领证的婚姻，只能算非法同居，婚礼再隆重也代替不了合法的登记……”等内容。
这一微博文章引起了不明真相的媒体及网络用户转载、热议，截至两原告发现此事之时，该文章的阅读量已经达到18万之多。经调查，微博账户“宋祖德”系被告宋祖德实名认证。
林心如、霍建华表示，双方已在2016年依法办理了结婚手续，宋祖德所发布的微博内容与事实不符，构成诽谤，宋祖德行为降低了两原告的社会评价，侵犯了他们的名誉权。
两原告认为，微博账户“宋祖德”长期以发布恶意诋毁知名人士的话题为主要内容，该账户还开通了“微博问答”，在收取一定费用的前提下，接受用户就其所发布的上述争议话题进行提问。在其发布的大量微博文章中，均含有推广介绍以及宣传电影等信息。
因此，披露名人隐私、诽谤他人人格，借此博取大众关注、吸引流量，已经成为宋祖德在微博平台的营利模式。
霍林二人各索赔150万
二人称，尽管他们在两天后发布了律师声明，但此事传播速度快、传播范围广泛，致使二人遭到了公众的质疑和误解，其形象价值也随之遭到贬损，已经影响了正常工作和生活。
因此，宋祖德需依法承担停止侵权、消除影响、赔礼道歉、赔偿精神损失和经济损失的法律责任。
此外，“微梦创科”是专业的网络平台运营公司，应该对微博账户“宋祖德”长期、大量发布不法信息尽到合理的审查和注意义务。
故为降低精神损害，避免侵权行为二次发生，二人分别诉至法院，请求法院分别判令“微梦创科”对微博账户“宋祖德”进行注销处理；判令宋祖德公开赔礼道歉，并向二人分别赔偿精神损害抚慰金50万元及经济损失100万元。目前，此案正在进一步审理中。
“我不像其他明星不敢出庭”
宋祖德稍早在微博表示，一场官司中并非身为原告就有理，也不是被告就一定输，他说：“我非常有信心打赢这场官司，我不像其他明星不敢出庭，这一次，我一定亲自出庭！我根本没有侵犯他们的名誉权，怎么会输呢？”
对于遭霍建华夫妇控告，宋祖德更强调：“我有信心赢霍建华林心如。”而林心如5月31日出席新剧记者会，被问到“遭名嘴曝假结婚，甚至逼婚”，她表情无奈，说：“这问题好无聊，已经回应过了。”
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