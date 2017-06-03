俄与西方轮番搞军演绝非偶然

【俄罗斯《独立报》网站6月2日报道】题:“斯拉夫兄弟”对抗西方联盟一面是乌克兰和北约火力全开， 展开系列军演，一面是俄罗斯的新军 演季拉幵帷幕，近在咫尺且时间重合， 这绝非偶然。
莫斯科于1日对南部军区各部队展开突然战备检查。此外，“斯拉夫兄弟团结-2017 ”国际军演正处于紧锣密鼓的筹备当中，它将于下周在白俄罗斯举行，届时，俄罗斯、塞尔维亚的空降兵皆会参加。
在南部军区，驻车臣的摩托化步兵、坦克、炮兵部队，黑海舰队和里海分舰队的海军陆战部队营地突然响起“警报”，此次检查的主要对象是突击部队。
倘若俄突然遭遇侵略，正是要靠这部分武装力量首先还击。检查内容包括上千公里的急行军，抵达军区内的陌生靶场。
由于西线战略方向的作战形势相当复杂，俄南部军区部队不得不做 好应对准备。
众所周知，乌克兰政府军近八成的兵力都集结在克里米亚附近及顿巴斯地区。近日，乌武装力量及情报部门还在赫尔松、扎波罗热、哈尔科夫等州展开大型军演，目的是打击恐怖主义和对抗“俄罗斯威胁”。
除乌克兰外，北约国家也在搞大规模军演。波罗的海国家、波兰和德国境内的陆上军演已经常态化，目前正在进行当中。
1日，“波罗的 海行动”大型军演在波兰的什切青省举行。不止北约国家，中立国也有参与，意在保障波罗的海安全。本次演习的目的之一便是“彰显盟国及伙伴国军队维护波罗的海地区稳定、并在必要时加以捍卫的决心”。
演习将进行至本月16日，14 国的4000名军人、50艘舰只及潜艇、50多架战机将参与练兵。军事专家尤里•涅特卡切夫中将认为，继波罗的海军演后，北约部队很快便会在黑海集结。
今年7月，乌克兰与美国将在敖德萨附近海域及尼古拉耶夫州展开“海上微风-2017” 的演习，近千名美军士兵、5艘军舰、2艘潜艇、若干战机及直升机将参加，北约的其他成员国以及“和平伙伴”计划参与国也会出动同样数虽的军人及军备加入。
此后不久，北约演习将移师格鲁吉亚，10国将参与代号为“髙贵伙伴-2017”的大型军演。9月，当俄罗斯开始“西部-2017 ”首长司令部战略演习时，乌克兰会展开乌美“快速三叉戟-2017”演习，演练内容之一便是从美国的C-130运输机空降，消灭假想敌司令部或重要目标。
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