特朗普要求最高法院恢复旅行禁令

【法新社华盛顿6月2日电】特朗普政府1日要求美国最髙法院恢复对6个穆斯林国家公民的临时旅行禁令，尽管这一禁令在下级法院屡遭挫折。
政府要求最髙法院对特朗普所下命令的法律地位作出裁决，对联邦第四巡回上诉法院支持在全国范围阻止这一旅行禁令的裁定提起了上诉。政府还要求最高法院取消一个联邦法官在夏威夷的另一起案件中发布的全国禁令。该案目前正由第九巡回上诉法院审理，尚未作出判决。司法部发言人萨拉•伊斯格尔•弗洛里斯说，政府“相信特朗普总统的行政命是在他合法的职权范围内，这是为了维护国家安全并保护我们的社会不受恐怖主义侵犯”。
她说:“总统无须允许来自实施或庇护恐怖主义的国家的人入境，除非他认定他们得到了恰当的审查，不会对美国造成安全威胁。”一周前，第四巡回上诉法院的裁定给特朗普推动这一禁令的努力造成了新 的打击，这一充满争议的旅行禁令引发了大规模的抗议和机场的混乱。
第四巡回上诉法院称,它“不认为”选出这些特定国家——伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门一的措施“更事关国家安全而不是了实现总统禁止穆斯林的承诺”。即便最高法院受理这一上诉，也不会马上开始审理，因为目前这个开庭期 6月就将结朿。
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