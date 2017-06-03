贫困菲南滋生多个极端组织

当2014年奥马尔•穆特和阿卜杜拉•穆特兄弟创建“穆特组织”时，他们或许没有想到几年后这一组织会如此出名。
自从上世纪70年代幵始,“摩洛民族解放阵线”(“摩解”）、“摩洛伊斯兰解放阵线”(“摩伊解”）、阿布沙耶夫武装、 “穆特组织”……这些活跃在菲律宾南部的反政府武装和恐怖组织就你方唱罢我登场。
他们攻击政府军警、制造爆炸、绑架人质，使本來物产丰富、风景宜 人的菲律宾南部长期笼罩在恐怖主义阴影之中，成为商人和游客不敢长期驻足的地方。
民族问题突出
菲律宾是个名副其实的千岛之国， 全国大小7000多个岛屿可分为北部的吕宋岛地区、中部的米沙鄢群岛地区和南部的棉兰老岛地区。据棉兰老岛发展署统计，棉兰老岛地区拥有菲律宾39%的国土面积和20%的人口。此外，棉兰老岛地区还是菲律宾重要的农产品基地，菲律宾99%的橡胶制品、90%的可可和菠萝、82%的香蕉和74%的咖啡均出产于此。但就是这样一个物产丰富的地区却饱受贫穷和动荡的困扰，加之政府投入不足，使这里成为菲律宾最不发达的地区。根据菲律宾国家统计局的数据，截至2015年，菲律宾全国的贫困率约为26%，而棉兰老岛地区各省的贫困率高达39%到59% ,全国最贫困的10个省中中有8个在棉兰老岛地区，这一地区的人均GDP不足1000美元。
除了经济极度落后。菲律宾南部的民族问题也十分突出。伊斯兰教进入菲律宾南部已有600多年的历史，与菲律宾北部和中部几乎全部信仰天主教不同,虽然数百年来西班牙、美国和菲律宾政府在南部推行天主教并从北部大量移民到棉兰老岛地区，但目前在南部棉兰老岛地区仍有大量民众信仰伊斯兰教，这些穆斯林有一个共同的名字——“摩洛人”。两班牙和美国统治菲律宾期间，后来摩洛人又出现了脱离菲律宾政府独立建国的目标，这也是在菲律宾南部出现多个反政府武装和恐怖组织的原因。
武装冲突不断
二战后菲律宾完全独立建国，菲律宾政府开始在南部推行移民同化政策，加剧了南部穆斯林的不满情绪，他们反抗政府要求独立,在一次次斗争中诞生了“摩解”、“摩伊解”与阿布沙耶夫等武装组织。1972年，菲律宾人米苏阿里成立“摩解”并开始领导“摩解”武装反抗菲律宾政府。“摩解”把建立一个有自己独立政府和军队的自治区作为组织宗旨,“摩解”成立后得到了一些伊斯兰世界国家的同情和支持,组织迅速发展。在此后的20多年中“摩解”同菲政府武装冲突不断，共造成了十余万人丧生。直到1996年“摩解”同菲政府达成和平协议，政府承认“摩解”建立的“棉兰老穆斯林自治区”，米苏阿里也当上了“棉兰老穆斯林自治区”主席，但此后“摩解”和菲律宾政府仍不时有武装冲突。
1977年至1978年,“摩解”内部派系斗争日益加剧，组织出现分裂，以萨马拉特为首的一派脱离摩解，创述“摩伊解”。“摩伊解”一直在谋求在棉兰老地区建立自治政府,其武装力量一度超过万人， 武力反抗菲律宾政府军。1997年起菲律宾政府开始与“摩伊解”进行和平谈判，但2000年菲律宾总统埃斯特拉达中止和谈，并向“摩伊解”全面宣战。2001年菲律宾总统阿罗约又宣布与“摩伊解”重启和谈。经过长达15年的马拉松式谈判，2012年菲政府与“摩伊解”签署和平框架协议。
同样脱胎于“摩解的”还有菲律宾臭名昭著的老牌恐怖组织阿布沙耶夫。阿布沙耶夫在阿拉伯语中是“持剑者”的意思，其创建者简加拉尼曾是“摩解”重要成员，早年在利比亚学习宗教，并接受军事训练。1991年简加拉尼宣布脱离“摩解”，成立阿布沙耶夫武装。1996年“摩解”与菲政府签订和平协议后，简加拉尼则在分离书义和恐怖主义道路上越走越远。简加拉尼宣称要在菲南部建立一个“独立的伊斯兰国家”，而且与“摩解”、“摩伊解”不同，阿布沙耶夫宣称要通过恐怖袭击的手段达到目的。
多年來阿布沙耶夫活跃往菲律宾南部，无恶不作，他们绑架当地居民和外国游客并索要赎金，还多次杀死人质。2014年，阿布沙耶夫还宣布向恐怖组织“伊斯兰国”宣誓效忠。多年來菲律宾政府一直清剿阿布沙耶夫，现任菲律宾总统杜特尔特上台初曾誓言要扫清该组织。上周菲律宾军方还高调宣布自从今年1月的清剿行动以来，已经重创阿布沙耶夫，其组织人数已从约500人锐减至250人。
恐怖活动加剧
根据菲律宾媒体报道,“穆特组织”就是以其负责人穆特兄弟的名字命名，虽然成立时间不久，但“穆特组织”来头不小。奥马尔•穆特和阿卜杜拉•穆特兄弟的父亲曾是“摩伊解”重要成员，穆特兄弟也加入过“摩伊解”。据菲律宾媒体报道，穆特兄弟早年间曾以菲律宾海外劳工的身份专门前往叙利亚和阿联酋等国学习伊斯兰主义。2012年菲律宾政府与“摩伊解”签署了和平框架协议，而穆特兄弟则因不满“摩伊解”与政府走上和解之路，带领人马脱离“摩伊解”，成立了“穆特组织”,开始在菲南部从事恐怖活动，其大本营正是此次马拉维战斗爆发的南拉瑙省。
“穆特组织”曾制造多起炸弹袭击和绑架勒索案。2016年5月，“穆特组织”与政府军爆发激烈冲突，造成20余名武装分子死亡，政府军随后在交火地发现极端组织“伊斯兰国”的旗帜，怀疑该组织己经效忠“伊斯兰国”。2016年11月，菲律宾总统府车队在南部城市马拉维遭到炸弹袭击，造成9人受伤，此次袭击也怀疑与“穆特组织”有关。目前根据菲律宾军方的统计，“穆特组织”拥有一支 260多人的武装。
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