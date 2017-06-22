特朗普暗示或对朝鲜来硬的

外媒称，朝鲜问题专家警告，美国可能军事打击朝鲜。
据德国《焦点》周刊网站6月20日报道，对22岁的大学生瓦姆比尔来说，冒险成了噩梦并最终导致了他的死亡。
美国总统特朗普在一份声明中说：“瓦姆比尔的命运坚定了我的政府阻止这种悲剧再次发生在无辜者身上的决心。造成这种悲剧的是一个不尊重法治、不尊重基本人类尊严的政权。”特朗普还强调说：“这是一个残暴的政权，我们会有办法对付它。”
共和党参议员马尔科·鲁比奥在推特上写道：“朝鲜必须为这种暴行负责。”他没有说明这具体是指什么。
报道称，过去一段时间，对朝鲜的制裁已经一再升级。特朗普上台后不久就明确表示，他不会再容忍朝鲜的“挑衅”并将考虑所有军事选项。20日，美国派遣了两架超音速轰炸机飞越朝鲜半岛。
维也纳大学东亚研究所的朝鲜问题专家吕迪格·弗兰克认为，特朗普现在将会觉得有必要采取行动。弗兰克在接受本网站采访时说，“在最坏的情况下，他会选择军事打击”。
这名专家说，虽然目前还很难预测华盛顿会作出什么决定，但朝鲜对于军事打击的反应却是可以预见的，“它将采取一切可能的手段作出军事回击”。
弗兰克认为，朝鲜唯一可行的选择是“以最坦率的态度澄清此事，真诚地道歉，并提供最大限度的赔偿”。然而遗憾的是，迄今为止的经验表明，平壤不会这么做。
据彭博新闻社网站6月21日报道，特朗普表示，他正在考虑新的选项来对付朝鲜政权。朝鲜已经发誓研发有能力打击美国本土的核武器。
瓦姆比尔之死在美国国内引起的愤怒让人想起此前在叙利亚发生化武袭击后引发的公众情绪。此事促使特朗普下令向叙利亚政府的一个空军基地发射巡航导弹。
今年早些时候，特朗普政府大谈军事威胁，并派遣航母战斗群前往该地区。
另据路透社6月20日报道，针对被朝监禁的美国大学生死亡一事，特朗普开始提升调门。
报道称，特朗普一直对跟中国加强合作从而对朝鲜施加影响抱有很大希望。
特朗普在一篇推文中说：“我非常赞赏中国在朝鲜问题上提供的帮助，至少我知道中国努力了！”
尚不清楚特朗普这番话是意味着他对美国努力阻止朝鲜核导计划的思路发生重大改变，还是美国对华政策发生改变。
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